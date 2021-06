Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Der Heidelberger Turnverein 1846 wird am Samstag 175 Jahre alt. Fast muss man einen Augenblick überlegen, welcher Verein da gemeint ist – es ist der HTV, der älteste Sportverein Heidelbergs und dabei gleichzeitig ein ganz junger Verein: Über die Hälfte seiner Mitglieder sind unter 18 Jahre alt. Das ist auch der Erfolg der starken Arbeit im Kindersportbereich mit der Teilnahme an der Kindersportschule KiSS. Überhaupt zeigt die Statistik eine erfreuliche Tendenz: Von 1655 im Jahr 2010 ist die Anzahl der Mitglieder auf aktuell rund 2200 gestiegen.

Ursprünglich war der HTV ein Altstadtverein, aber schon lange wird sein vielseitiges Angebot von Sporttreibenden weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus genutzt. Er steht für Breitensport, ohne auf Leistungsbewusstsein zu verzichten, will der gesamten Bevölkerung Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung bieten. Der HTV ist einerseits durchaus traditionell aufgestellt und hat seine Wurzeln noch stark im Turnen, er öffnet sich andererseits aber auch "trendigen" Sportarten wie Beachvolleyball oder American Football, eine Sportart, die sonst selten angeboten wird. Ebenfalls ein Jubiläum feiert die Rugbyabteilung: Sie wird einhundert Jahre alt. Lange Tradition hat Basketball, auch wenn die großen Zeiten länger her sind. Fußball hingegen gibt es nicht.

Herzstück der Vereinsfamilie ist von alters her die Turnhalle im Klingenteich, eine weitere traditionelle Sportstätte ist der Hans-Hassemer-Platz in der Carl-Bosch-Straße in der Südstadt. Mittlerweile gibt es darüber hinaus die verschiedensten sportlichen Angebote an unterschiedlichen Plätzen der Stadt.

Im Gründungsjahr war es gerade fünf Jahre her, dass Hoffmann von Fallersleben die Verse "Einigkeit und Recht und Freiheit" gedichtet hatte, die zur deutschen Nationalhymne werden sollten. Turnvater Jahn war noch am Leben; in seinem Sinn hatten sich in Heidelberg schon seit 1816 burschenschaftlich orientierte Studenten zu gemeinsamen Turnübungen zusammengefunden. Turnen war – würde man heute sagen – eine Trendsportart. Sie war außerdem politisch verdächtig und wurde von der Obrigkeit mit Misstrauen betrachtet. Es dauerte noch drei Jahrzehnte, bis am 5. Juni 1846 der Turnverein aus der Taufe gehoben wurde. Seine Väter waren nicht nur "fest überzeugt von der hohen physischen und moralischen Wirkung des Turnens", sondern hatten sich, jedenfalls ein Teil von ihnen, auch antimonarchische und demokratische Aufklärung auf die Fahnen geschrieben. Nach kurzer Zeit zählte der Verein rund 340 Mitglieder – Studenten und Bürger, Handwerker und Gelehrte. Im Revolutionsjahr 1848 kam es in der Frage der politischen Betätigung zu einer mehrjährigen Spaltung. Erst nach einigen Jahren fand man wieder zusammen. Im 20. Jahrhundert brachten die beiden Weltkriege das Vereinsleben völlig zum Erliegen. In der NS-Zeit mussten Vereinsmitglieder aus Deutschland fliehen, um der Verfolgung zu entgehen.

Schon in der Anfangszeit beschränkte man sich nicht auf das Turnen, es gab auch Blasmusik, Chorgesang und eine Turnfeuerwehr. Nahezu geschlossen und unter Waffen zog letztere 1849 aus und beteiligte sich an den revolutionären Kämpfen, ohne allerdings viel auszurichten.

Im 175. Jahr seines Bestehens ist der HTV heute ein Sportverein zwischen Tradition und Moderne, ein Mehrspartenverein, mit einem Angebot von einem runden Dutzend Sportarten. In diesem Sinne sieht der Vorsitzende Martin Brandel die Aufgaben der Vereinsführung darin, "traditionelle Sportangebote weiterzuentwickeln, Neues aufzugreifen und dabei die familiäre Art des Vereins zu bewahren". Der Zweite Vorsitzende Eberhard Häfele ergänzt: "Dabei muss in der Verwaltung des Vereins die in den letzten Jahren begonnene Digitalisierung im Bereich Organisation und Kommunikation weiter vorangebracht werden." Im Jubiläumsjahr war geplant, groß zu feiern, das wird auf nächstes Jahr verschoben.