Heidelberg. (mio) Vor Kurzem hatte Wolfgang Wagner (78) die RNZ zum Spaziergang eingeladen. Gemeinsam mit seiner dementen Frau Brigitte wollte er zeigen, mit welchen Problemen Nutzer von Elektro-Rollstühlen und ihre Begleiter zu kämpfen haben: zum Beispiel mit hohen Bordsteinkanten. Zwischenzeitlich legte der Ex-Kämmerer Heidelbergs eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Stadt ein, um auf den schlechten Zustand des Fußgängerüberwegs an der Ampel an der Brückenkopfstraße, Uferstraße und Neuenheimer Landstraße aufmerksam zu machen. Auch dort sind die Bordsteinkanten so hoch, dass ein Elektro-Rollstuhl ins Kippen gerät.

Die Stadt allerdings verteidigt sich gegen Wagners Vorwürfe. Dessen Aussagen, "dass die meisten Fachstellen der Stadt auf seine Mails nicht reagiert hätten, können wir nicht nachvollziehen", teilt sie auf RNZ-Nachfrage mit. Verschiedene Stellen der Verwaltung wie das Verkehrsmanagement und die kommunale Behindertenbeauftragte stünden seit Längerem regelmäßig in Kontakt zu Wolfgang Wagner. Die Stadt wehrt sich weiter: "Es wurden schon Stellen, die er moniert hat, konkret verbessert, zum Beispiel die Zugänglichkeit des Werder- und Grahamparks und auch die nachträgliche Anbringung einer Fahrbahn-Markierung. Wir stehen also nicht nur in konkretem Austausch mit ihm, sondern gehen auf seine Hinweise ein und realisieren konkrete Verbesserungen."

Wagner, früherer Kämmerer der Stadt Heidelberg, hatte für die RNZ demonstriert: An dem Fußgängerüberweg an der Ecke von der Uferstraße zur Brückenkopf- und Neuenheimer Landstraße gibt es zwar eine Absenkung des Bürgersteigs, jedoch nicht an der Ampel, sondern einige Meter weiter. Zu seiner Dienstaufsichtsbeschwerde teilt die Stadt nun mit: "Wir werden an dem Fußgängerüberweg im Laufe des Jahres eine Gehwegabsenkung durchführen."

Grundsätzlich betont die Pressestelle: "Das Thema ,barrierefreie Mobilität’ hat für die Stadt Heidelberg einen hohen Stellenwert. Bei sämtlichen Neu- und Umbaumaßnahmen der Stadt stellen wir bauliche und andere Anlagen barrierefrei her. So wurde zum Beispiel der komplette Stadtteil Bahnstadt barrierefrei erschlossen und geplant. Wo wir nicht mit teilweise jahrhundertealtem Bestand umgehen müssen, sind wir nahe am Ideal. Die Stadt nimmt auch gern Vorschläge für Verbesserungen entgegen und versucht, bei geplanten Baumaßnahmen solche zu priorisieren, bei denen bisher keine Barrierefreiheit vorhanden ist."

Die Stadt gibt jedoch auch zu bedenken: "Auch wenn es wünschenswert wäre, alle Hindernisse für mobilitätseingeschränkte Personen in der Stadt auf einen Schlag zu beheben: Allein aus finanziellen Gründen ist das nicht möglich." Schon eine "einfache" Bordsteinabsenkung, das heißt ohne Entwässerung oder andere Extras, koste 5000 bis 10.000 Euro. Wenn Fragen des Denkmalschutzes berührt seien, wie zum Beispiel an der Alten Brücke, sei die Planung noch einmal komplizierter und die Kosten lägen deutlich höher. "Gleichwohl arbeiten wir kontinuierlich daran, die Barrierefreiheit in der Stadt zu verbessern", heißt es aus dem Rathaus.

Wolfgang Wagner hat Verständnis – wenn auch nur bedingt: Dass alles auf einen Schlag gehen solle, das hätte "kein Mensch gefordert", sagt er. Er fordert stattdessen einen Gesamtplan mit einem nach Prioritäten geordneten Realisierungsprogramm. "Das existiert nicht." Vor Kurzem wurde er Zeuge, wie ein Heidelberg-Tourist im Elektro-Rollstuhl auf der Alten Brücke an einer hohen Kante zu Fall kam. Der Besucher konnte von Glück sagen, dass ihm nichts Ernstliches passiert ist.