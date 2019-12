Heidelberg. (Kaz) Schon vor über einer Woche hat der "Circus Palast" auf dem Kirchheimer Messplatz sein Zelt aufgebaut. Nach und nach reisten seither die Artistenfamilien an, die erste Vorstellung findet am Samstag um 15 Uhr statt, abends ab 19 Uhr ist dann offiziell Premiere. Seit zwei Jahrzehnten gastiert in Heidelberg ein "Weihnachtscircus" – bisher war dies das Unternehmen Renz. Dieses musste sein Gastspiel jedoch absagen. Deshalb sind kurzfristig Ralf Huppertz und sein Team eingesprungen.

Und der erste Eindruck überzeugt: Im Foyer steht ein beeindruckender Weihnachtsbaum mit Geschenken darunter. Geschmückt wurde er in einer Nachtschicht, die bis fünf Uhr früh dauerte. Als die RNZ gestern Vormittag vor Ort war, war es in diesem Foyer zwar noch ganz schön kalt, doch Huppertz kann dem Publikum versprechen: Bei den Vorstellungen wird es nicht nur dort, sondern auch rund um die Manege mollig warm sein.

Und was steht auf dem Programm? Ein "Highlight" sind sicher die fünf Kraftpakete aus der Ukraine, die sich "Flying to the Stars" nennen und beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo den "Bronzenen Clown" gewonnen haben – eine Auszeichnung für außergewöhnliche artistische Leistungen. Jonglage der Extraklasse von Ilja Smyslov als Spross des Moskauer Staatszirkus steht ebenfalls auf dem Programm. Und auch Clown Tommy, der aus einer alten Zirkusfamilie stammt und dort bereits die siebte Generation vertritt, sieht so aus, als könne er jede Menge Spaß verbreiten.

Das "Duo Jednorog" aus Polen beherrscht als Artisten-Team Darbietungen am "Luftring", aber auch den "Quick Change" (also den "fliegenden Kleiderwechsel") und hat außerdem ein paar Hunde dressiert, die in der Manege nicht nur Männchen machen. Ohnehin gibt es bei dem Zirkus ein paar tierische Attraktionen – etwa die von Robin Lauenburger präsentierten Rassepferde und Miniponys.

Bis zu 1100 Zuschauer passen in das Zirkuszelt. Karten für die Vorstellungen gibt es regulär ab 27,55 Euro. Doch an vielen Tagen gibt es "Geschenke" und Sonderpreise. Das fängt an Heiligabend an: Bei der Vorstellung, die dann schon um 14 Uhr beginnt, haben Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt. Auch am Silvesterabend wäre der Besuch im "Circus" eine Alternative. Schließlich wird nach der Vorstellung ein großes Feuerwerk abgebrannt. Die Karten zum Jahreswechsel kosten zwei Euro mehr als bei den übrigen Vorstellungen.

Aber es gibt auch Mama- und Papa-Tage mit Rabatten: "Mamas" zahlen bei der Nachmittagsvorstellung am 3. Januar nichts. "Papas" haben an allen Sonntagen um 15 Uhr freien Eintritt, am 1. Januar gilt halber Preis für alle und am 2. Januar kommen alle zum Kinderpreis rein. Der Zirkus verabschiedet sich am 6. Januar mit der letzten Vorstellung.

Info: Tickets unter www.eventim.de