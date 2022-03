Von Birgit Sommer

Heidelberg. Als vor 25 Jahren die Dauerausstellung im Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma im Beisein des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eröffnet wurde, ging es der Minderheit in erster Linie um die Anerkennung ihrer Leidenswege. Während der Bundesgerichtshof noch 1956 festgestellt hatte, dass Sinti und Roma von den Nationalsozialisten nicht aus rassistischen Gründen, sondern zur Kriminalprävention verfolgt worden waren, sah Herzog das 1997 ganz anders: "Der gleiche Rassenwahn, der gleiche Wille zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung wie bei den Juden."

Heute ist klar, dass mehrere Hunderttausend Menschen dieser Bevölkerungsgruppe, früher als "Zigeuner" verunglimpft, von 1933 bis 1945 zur Zwangsarbeit gebracht und ermordet wurden. Der Blick der Verantwortlichen im Dokumentationszentrum gilt nun der weiteren Geschichte. Sinti sind seit dem ausgehenden Mittelalter in Mitteleuropa beheimatet, in ost- und südosteuropäischen Ländern heißen sie bis heute Roma. Ursprünglich, so wird anhand von Sprachvergleichen vermutet, zogen deren Vorfahren aus dem indogermanischen Raum nach Westen.

Die bestehende Heidelberger Ausstellung, die vor der Corona-Pandemie bis zu 18.000 Besucher jährlich zählte, zeigt die Täter der Nazi-Zeit und gibt einen allgemeinen Einblick in die Einrichtungen der nationalsozialistischen Diktatur. Vertiefungsebenen gehen auf die Opfer ein, präsentieren sie vor allem als Individuen, als Musiker, Soldaten, Familien.

Johann "Rukeli" Trollmann ist da zu sehen, Sinto und deutscher Meister im Halbschwergewicht. Der Titel wurde ihm 1933 aberkannt, 1939 wurde er aber noch zur Wehrmacht eingezogen, 1942 dann aus rassischen Gründen ausgeschlossen. 1944 wurde er im Konzentrationslager ermordet. Oder das kleine, adoptierte Mädchen, zu einem Achtel "Zigeuner", das seinen Eltern, eigentlich Nationalsozialisten, weggenommen und vom Vater nach verzweifelter Suche wiedergefunden wurde.

Andere Fotos zeigen Deportationen oder erinnern an die Ermordung Behinderter und Kranker. Es geht um den berüchtigten KZ-Arzt Mengele, der nach seinen Zwillingsstudien Roma-Kinder persönlich erschoss, und um Frauen wie Anneliese Franz, die in der Universitätsklinik Heidelberg zwangssterilisiert wurde. 21.000 Namen von Menschen aus elf verschiedenen Ländern sind allein im Gedenkbuch des "Zigeunerlagers" Auschwitz-Birkenau verzeichnet – und mahnen an der Wand des Dokumentationszentrums.

"Jetzt geht es darum, dass Sinti und Roma auch vor und nach diesen zwölf Jahren hier waren", sagt Emran Elmazi, der wissenschaftliche Leiter des Dokumentationszentrums. Die Ausstellung, die für das geplante neue Gebäude konzipiert wird, soll nicht nur die sehr dunkle Geschichte der Nazi-Zeit beinhalten, sondern die ganze Geschichte der Sinti und Roma.

Opfer von Ausgrenzung allerdings waren sie oft. Der Antiziganismus, so Emran Elmazi, bleibt auch künftig Schwerpunkt der Forschung. Nächstes Jahr soll eine Studie von Wissenschaftlern abgeschlossen werden, die sich mit dem Holocaust an Sinti und Roma in Jugoslawien auseinandersetzt. "Dort waren angeblich alle Menschen Partisanen, niemand sah sich für den Tod von Juden und Roma verantwortlich", meint Elmazi.

Der Kampf für die Gleichbehandlung von Minderheiten ist auch nicht zu Ende. Was bleibt: Workshops für Schüler und die Weiterbildung von Polizisten im Haus. Und was jetzt kommt: Roma aus dem Kriegsland Ukraine, die nur Russisch und kein Englisch sprechen, sollen unterstützt werden. Elmazi: "Sie fühlen sich schlechter behandelt als andere Flüchtlingsgruppen."

Info: Aus Anlass des Jahrestages der Eröffnung der Dauerausstellung bietet das Dokumentationszentrum am heutigen Mittwoch, 16. März, 18 Uhr, eine öffentliche Führung an. Anmeldung per E-Mail an info@sintiundroma.de.