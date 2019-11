Heidelberg-Ziegelhausen. (tt) Die Aufbauarbeiten für den Adventsmarkt am Stift Neuburg in Ziegelhausen laufen auf Hochtouren, schon von Weitem sind die weißen Zelte zu sehen. Nachdem der Markt in den letzten zwei Jahren nicht stattgefunden hat, tritt jetzt der Betreiber der Gastronomie zum Klostergarten, Chafai Machlouch, als Veranstalter auf. Und er hat sich kompetente Unterstützung geholt: Organisationsleiterin ist Sabine Franzreb, die immer die Schlossweihnacht, die es zum Schutz der Fledermäuse nicht mehr gibt, arrangiert hat.

Erstmals wird in diesem Jahr auch die Terrasse am Gästehaus zum Neckar hin mit in den Markt einbezogen, es gibt viele neue, aber auch bewährte Angebote. Geöffnet ist an den drei Adventswochenenden immer freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Für die Anreise empfehlen die Veranstalter den Bus oder die Weiße Flotte, die wieder einen Zubringer eingerichtet hat.