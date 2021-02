Auch am Thaddenplatz in Wieblingen wird der Anschlagsopfer gedacht. Foto: Bräuer

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Ferhat Unvar. Gökhan Gültekin. Hamza Kurtovic. Kaloyan Velkov. Mercedes Kierpacz. Said Nesar Hashemi. Sedat Gürbüz. Vili Viorel Paun. Fatih Saraçoglu. Das sind die Namen der neun Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020. Ihrer wird zur Zeit an mehreren Orten der Stadt mit temporären Gedenkstätten gedacht. So hängen etwa am Wilhelmsplatz in der Weststadt, am Thaddenplatz in Wieblingen und auch in der Ortsmitte Rohrbachs kleine Plakate mit den Gesichtern und Namen der Opfer.

Die Gedenkstätten installiert hat das neue Heidelberger Bündnis "Erinnern Verändern". Welche Organisationen und Personen es gegründet haben, möchte das Bündnis nicht sagen. Man wolle anonym bleiben, heißt es gegenüber der RNZ, damit "der Fokus auf den Mordopfern" bleibt. In einer Pressemitteilung schreibt das Bündnis: "Unser Ziel ist, ein Jahr nach den rassistischen Anschlägen in Hanau zu erinnern – an die Systematik rassistischen und rechten Terrors in Deutschland, und vor allem an die Opfer." Das Attentat von Hanau werde, wie viele andere rassistische und rechte Gewaltakte, viel zu oft vergessen oder systematisch verdrängt. "Immer wieder und immer noch müssen Menschen mit Migrationsgeschichte, jüdische Menschen, Sinti*ze und Rom*nja, Schwarze Menschen und People of Colour deutlich machen, dass sie dauernd Gefahr laufen, Opfer von Rassismus zu werden."

Am Wilhelmsplatz hängen die Gesichter und Namen der neun Opfer des rechtsradikalen Anschlags von Hanau, rechts daneben stehen Kerzen. Foto: rie

Mit der Erinnerung an die Opfer von Hanau wolle man mahnen, Rassismus in allen seinen Formen immer und überall zu bekämpfen. Denn das Erinnern allein reiche nicht. "Wir wollen Veränderung", schreibt das Bündnis. "Wir wollen die gesellschaftlichen und politischen Zustände, die diese rassistischen Gewaltakte erlauben, von Grund auf umgestalten." Die Anschläge seien zwar von dem Täter ausgeübt, jedoch "durch ein systematisches Versagen der Behörden" ermöglicht worden. Man strebe eine solidarische Gesellschaft an, die allen Menschen ein gutes Leben in Sicherheit erlaube, "eine Gesellschaft, die strukturellen Rassismus weder ignoriert noch duldet".

Deshalb schließt sich das Bündnis den Familien und Freunden der Opfer sowie der migrantischen Selbstorganisationen an und fordert unter anderem eine lückenlose Aufklärung des Verbrechens von Hanau, aber auch der NSU-Morde, politische Konsequenzen, ein angemessenes Erinnern sowie finanzielle Entschädigung und kostenlose Hilfe für Opfer rassistischer Gewalt und deren Angehörige.

Am Jahrestag des Anschlags am Freitag, 19. Februar, sind zwei Kundgebungen in der Innenstadt geplant: um 15 Uhr am Anatomiegarten und um 16 Uhr auf dem Bismarckplatz.