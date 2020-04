Heidelberg. (hob) "Corona: Transparenz, klare Regeln und Augenmaß" – unter diesem Motto hatte eine Heidelberger Privatperson für Dienstag um 17 Uhr bei der Stadt Heidelberg eine politische Versammlung auf dem Bismarckplatz angemeldet. Doch die Behörde untersagte die Demonstration mit Hinweis auf die geltende Corona-Verordnung des Landes und das darin enthaltene Kontaktverbot. Demnach dürfen sich in der Öffentlichkeit maximal zwei Personen treffen, die nicht zusammen in einem Haushalt leben. Dieses Versammlungsverbot erklärte das Verwaltungsgericht Karlsruhe am Dienstag für rechtmäßig. Die Richter lehnten damit einen Eilantrag ab.

Laut Anmelder sollten etwa zehn Personen an der Kundgebung teilnehmen. "Der Mann hatte nur in seinem Privatumfeld für die Versammlung geworben", sagte ein Gerichtssprecher auf RNZ-Anfrage. "Angesichts der rasanten Ausbreitung der nicht selten schwer und teilweise sogar tödlich verlaufenden Erkrankung ist den staatlichen Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit aber ein hohes Gewicht beizumessen", schreibt das Verwaltungsgericht in seiner Entscheidung. Für die Kundgebung auf dem Bismarckplatz könne nicht gewährleistet werden, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Teilnehmern eingehalten werden könne, zumal keine Ordner dafür vorgesehen seien. Angesichts des Versammlungsorts könne auch nicht sichergestellt werden, dass sich nicht noch weitere Menschen spontan anschlössen.

Gegen die Entscheidung kann der Antragsteller nun innerhalb von 14 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einlegen.