Heidelberg-Ziegelhausen. (tt) Zwei Tage lang war Erich Lehn richtig frustriert: Denn in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag haben sich Unbekannte an "seinem" Osterbrunnen in Ziegelhausen zu schaffen gemacht und rund 100 von Schülern der Neckar- und der Steinbachschule bemalte Eier zerstört. Seit über 20 Jahren schmückt der 85-Jährige zusammen mit seiner Familie den Löwenbrunnen in der Kleingemünder Straße.

"Ich war voller Zorn, als ich das am Karfreitag entdeckt habe", berichtet Lehn. Denn er kann nicht verstehen, warum man diesen Beitrag für die Verschönerung des Stadtteils einfach zerstört. "Die Eier wurden an den Girlanden kaputt gedrückt und die Überreste in der Umgebung verteilt", berichtet Lehn. Übrig geblieben sind nur die Schnüre, an denen die ausgeblasenen Eier aufgereiht waren.

Jedes Jahr zum Sommertagszug - in diesem Jahr fand er am 7. April statt - schmücken Lehn und seine Frau Elke zusammen mit Tochter Simone, Schwiegersohn Jürgen und Enkelin Melina Jochims den Brunnen aus dem Jahr 1824 - Lehn brachte diesen Brauch aus einem Urlaub in Oberfranken mit. "Meine Tochter bindet die fünf bis sechs Meter lange Girlande aus Thujen", berichtet Lehn. Meist hat er zuvor irgendwo in der Stadt eine Hecke in Form gebracht, um die nötigen Zweige zu bekommen. "Vier große Säcke braucht man für die Länge", weiß Lehn.

Danach werden die an Nylon-Schnüren aufgefädelten und bemalten Ostereier am Brunnen drapiert. "Das braucht schon Zeit, damit es gut aussieht", sagt Lehn. Um den "Hingucker an Ostern" fertig zu stellen, braucht die Familie gut drei Stunden. "Wir machen das aus reiner Freude am Schmücken", verrät Lehn.

Nach dem Vorfall improvisierte die Familie und spannte die Girlanden etwas um, damit es zu Ostern wieder gut aussah. Erich Lehn hatte danach keine Lust mehr, den Brunnen im kommenden Jahr wieder zu schmücken. Seine Frau meint hingehen: "Wir sehen nächstes Jahr weiter." Wer will schon so eine schöne Tradition sterben lassen?