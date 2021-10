Heidelberg. (dns) Wer sich bei den Heidelberger Stadtwerken dauerhaft einen Parkplatz mietet, muss ab nächstem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen: Das städtische Unternehmen erhöht zum 1. Januar die Preise für Dauerparker sowohl in den öffentlichen Parkhäusern als auch in seinen Anwohnergaragen um jeweils fünf Prozent. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke in seiner Sitzung Anfang Oktober beschlossen.

Wer sich dann als Anwohner einen Stellplatz in einer der fünf Anwohnergaragen in der Altstadt mietet, zahlt 99,65 Euro pro Monat statt 94,90 Euro. Wer nicht in der Nähe der entsprechenden Garage wohnt, zahlt etwas mehr: 115,40 Euro im Monat. Für Motorräder erhöht sich die Monatsmiete von 22,90 auf 24,05 Euro. Alleine durch die knapp 380 Parkplätze in den Anwohnergaragen erwartet die Stadt Mehreinnahmen von 20.000 Euro pro Jahr.

In den nächsten Jahren werden diese noch weiter zunehmen: Denn erstmals hat der Aufsichtsrat beschlossen, die Kosten nicht nur einmalig zu erhöhen, sondern auch in den folgenden Jahren um jeweils fünf Prozent. Ab 2023 zahlt ein Anwohner dann also 104,63 Euro pro Monat.