Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Lange Zeit lag die Bühlersche Mühle in Wieblingen brach, nun wird sie wieder zum Leben erweckt. Das Architektenpaar Sandra und Daniel Albiez verwandeln das alte Industriedenkmal in einen Ort zum Arbeiten, Wohnen und Zusammenkommen. Der erste Abschnitt des Umbaus wurde Anfang des Jahres abgeschlossen, der zweite folgt in den nächsten beiden Jahren. Spätestens 2022 soll dann die komplette Mühle in neuem Glanz erstrahlen.

Als Familie Albiez die malerisch am Altneckar gelegene Mühle erstmals betrat, war sie sofort verliebt. Es war das Jahr 2005, das Hoftor stand offen und Karl Wilhelm Bühler, der letzte aktive Müller, stand in der Tür. Er bat die Familie hinein und führte sie durch das Innere der Mühle. "Wir waren total begeistert", erinnert sich Sandra Albiez (52). Was sie und ihr Mann sahen, war ein verstaubtes Kleinod, das weit mehr als 700 Jahre Geschichte hinter sich hatte. Die beiden Architekten wussten schnell: Hieraus muss man etwas machen. 2016 kauften sie das Gebäude schließlich.

Hintergrund Von Walter Petschan 789: Im Lorscher Codex erste Erwähnung eines "Platzes für den Bau einer Mühle". Wann sie tatsächlich gebaut wurde, ist unbekannt. 1224: Das Kloster Neuhausen bei Worms verkauft die Mühle an das pfälzische Hauskloster [+] Lesen Sie mehr Von Walter Petschan 789: Im Lorscher Codex erste Erwähnung eines "Platzes für den Bau einer Mühle". Wann sie tatsächlich gebaut wurde, ist unbekannt. 1224: Das Kloster Neuhausen bei Worms verkauft die Mühle an das pfälzische Hauskloster Schönau. 1558: Durch die Aufhebung des Klosters Schönau infolge der Reformation gelangt die Mühle in den Besitz der Pfälzer Kurfürsten. Von den Kurfürsten wird sie künftig als Erblehen an Adelige oder hohe Beamte vergeben, die sie weiterverpachten. 1689: Im Pfälzer Erbfolgekrieg wird ganz Wieblingen niedergebrannt. Die Mühle wird erst ab 1728 wieder aufgebaut. Sie hatte fünf Mahlgänge, eine Schäl- und Ölmühle, eine Hanfreibe und eine Malzdarre. 1782: Der Schriesheimer Müller Georg Michael Helmreich kauft die Mühle. 1784: Beim größten bekannten Eisgang und Hochwasser wird die Mühle schwer beschädigt. 1840: Hermann Helmreich erbaut direkt im Anschluss an die Mühle eine Nagel- und Drahtfabrik. Es ist der erste Industriebetrieb im Ort, die Mühle war also die Keimzelle der Industrialisierung Wieblingens. 1853: Hermann Wilhelm Helmreich verkauft die Mühle an Wilhelm Bühler, Sohn des Bergheimer Müllers – daher der Name "Bühlersche Mühle". 1865/66: Anstelle der Mühlräder werden zwei Turbinen eingebaut, das hölzerne Antriebswerk wird teils durch Eisen ersetzt. 1875: Die Mühle brennt ab, wird aber wieder aufgebaut und mit neuen Maschinen versehen (1877). Nun hat sie zehn Mahl- und Schrotgänge und fünf Walzenstühle. 1927/28: Bau eines gemeinsamen Wasserkraftwerks für Elektrizität durch die Firmen Helmreich und Bühler. 23. März 1945: Die Mühle wird bei einem Bombenangriff durch Fehlabwürfe schwer beschädigt. 1990: Karl Wilhelm Bühler stellt den Betrieb der Mühle ein.

[-] Weniger anzeigen

Die eigentliche Herausforderung stand da noch bevor. "Das Schwierige war es, aus dem Mühlengebäude überhaupt eine neue Nutzung entwickeln zu können", sagt Daniel Albiez (56). Aufgrund des Alters des Gebäudes und des Denkmalschutzes waren sowohl die Auflagen als auch die Anforderungen für einen Umbau hoch, etwa was statische und energetische Aspekte betraf. Es bedurfte unzähliger Gespräche mit den städtischen Behörden. "Das war teilweise ein Kampf mit Windmühlen", sagt Sandra Albiez. Letztlich gab Baubürgermeister Jürgen Odszuck aber grünes Licht für das Projekt. Nach zwei Jahren Planung begann schließlich 2018 der Umbau des Hauptgebäudes, in dem früher der Mühlbetrieb stattfand.

Die Mischung aus Alt und Neu zeigt sich auch im Büro des Architekten Daniel Albiez, der das Gebäude gemeinsam mit seiner Frau Sandra umgestaltete.

Die neue Mühle sollte eine Symbiose aus Vergangenheit und Zukunft sein. Das Ziel des Architektenpaars: den Mühlencharakter außen und innen bestmöglich zu erhalten und zugleich moderner Architektur Raum zu geben. Das Ergebnis zeigt sich heute etwa an der Südfassade. Im Zweiten Weltkrieg war das Gebäude bei einem Bombenangriff beschädigt, die Mühle aber rasch wieder in Betrieb genommen worden. Die anschließend neu entstandene Südfassade musste bei dem jüngsten Umbau nicht erhalten werden. Mittlerweile steht an ihrer Stelle eine teilweise in Stahlblech gekleidete Fassade, in die sich einzelne Platten des früheren Plansichters – eine Maschine zur Trennung von Kornbestandteilen – einfügen. Breite Fensterfronten formieren sich hinter Laubengängen und goldfarbenem Streckmetall. Echte Mühlsteine schmücken den Zugang zum Gebäude.

Die Südfassade der neuen Mühle in Richtung Straße (links) ist heute teilweise in Stahlblech gekleidet. Darin findet man einzelne Platten des früheren Plansichters, eine Maschine zur Trennung von Kornbestandteilen. Fotos: Rothe

Alt und Neu verbinden sich auch bei der Brandmauer im Westen. Zwar wurde die ursprüngliche Wand samt ihrer Struktur erhalten, doch haben die beiden Mannheimer Künstler Christina Laube und Mehrdad Zaeri ihr ein neues Erscheinungsbild verpasst. Sie bemalten sie mit einem Zwitterwesen aus Fisch und Mensch – ein Symbol für das Zusammenspiel zwischen Natur und Zivilisation, das diesen Ort von Beginn an prägte.

Auf dieser Terrasse sollte eigentlich Kaffee serviert werden. Wegen Corona zog aber vorerst eine Chiropraxis ins Erdgeschoss ein.

Damals wie heute fließt der Neckar unmittelbar unter dem Gebäude hindurch. Die Tätigkeiten im Inneren der ehemaligen Mühle haben sich jedoch verändert. Im Erdgeschoss hat nun eine Medienproduktionsfirma ihren Sitz, im ersten Stock ist Daniel Albiez mit seinem Architektenbüro eingezogen. Auch hier verschmilzt Architektur des 21. Jahrhunderts mit dem Mühlengefühl vergangener Zeiten: Über dunklem Estrich-Boden und unverputzten Betonwänden reihen sich alte an neue Deckenbalken. Fingerdicke Zugholzstangen, die früher den Plansichter trugen, verbinden sich nun mit einem Küchenblock. Beim Blick zur Decke entdeckt man zudem alte Transmissionsgetriebe und Träger aus Gusseisen, einstige Mühlkanäle dienen als Mantel für Kabel und Leitungen. "Wir wollten von der Originalsubstanz so viel wie möglich erhalten", sagt Albiez.

Im Zweiten Weltkrieg wird die Mühle von Bomben beschädigt. Das Foto zeigt sie 1945. Foto: pr

Der gelernte Steinbildhauer hat sich den Ort nicht nur zum Arbeiten ausgesucht. In dem noch nicht umgebauten östlichen Gebäudeteil – der früher das Lager der Mühle war – wollen er und seine Familie mit Blick auf Neckar und Naturschutzgebiet künftig auch wohnen. Im Hauptgebäude, unter dem Dach, haben bereits vier Parteien ein Zuhause gefunden. Geht es nach dem Architektenpaar, soll die ehemalige Mühle aber auch für andere Menschen zugänglich sein. "Es ist unser Anliegen, dass es ein öffentlicher Ort wird", sagt Sandra Albiez. Eigentlich war vorgesehen, dass das Café Nomad im Erdgeschoss einzieht, doch wegen Corona fiel das nun erst einmal aus. Vorübergehend ist dort nun eine Chiropraxis untergebracht. Spätestens in zwei Jahren, wenn das ganze Gebäude umgebaut sein wird, soll das Café dann aber einziehen – und der alten Mühle noch mehr Leben einhauchen.