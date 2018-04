Heidelberg. (hö) Auch am zweiten Adventssamstag waren die Geschäftsinhaber der Innenstadt zufrieden: "Es war wieder extrem voll, gefühlt noch mehr als am Samstag vor einer Woche", sagte die Geschäftsführerin der Einzelhandelsvereinigung "Pro Heidelberg", Nikolina Visevic. Das merkte jeder, der auf dem Weg zum Parkhaus war - gerade auf dem Neckarstaden vor dem Kraus-Parkhaus stauten sich die Autos. Kein Wunder: Während der Samstag noch recht freundlich war, herrschte tags drauf dichtes Schneetreiben - und selbst der sonst so wuselige Weihnachtsmarkt war recht leer.

Die Besucher kauften vorgestern offenbar kräftig ein: "Die Läden gaben mir durchweg positive Rückmeldungen", so Visevic. Dabei kämen die Leute "immer mehr in Geschenkestimmung" - nachdem in den letzten Wochen Rabattaktionen vom Schlage eines "Black Friday" Ende November das Einkaufsverhalten bestimmt hatten. Zwar sei das ganz klassische Weihnachtsgeschäft noch nicht ganz angelaufen, aber komme langsam in Fahrt. Gerade bei Textilien gehe der Trend von Accessoires wie Schals und Handschuhen hin zu "richtiger" Winterbekleidung.

Am Samstag wurde deutlich, dass der Einzelhandel durchaus vom Weihnachtsmarkt profitiert, zu dem besonders gern Schweizer anreisen: "Die Schausteller waren sehr zufrieden, aber auch die Cafés und Restaurants waren gut besucht", so Visevic. Selbst nach Geschäftsschluss um 19 oder 20 Uhr war noch viel Leben in der Innenstadt.

Das wird garantiert auch am kommenden Samstag, 16. Dezember, so sein, dann steht die zweite "Lange Nacht des Einkaufens" auf dem Programm - die erste war am 8. April - und damit der Endspurt fürs Weihnachtsgeschäft. Dann haben die meisten Läden in der Altstadt bis 22 Uhr offen - und locken mit allerhand Rabatten oder besonderen Aktionen: Im noch recht neuen "Scotch & Soda" (Hauptstraße 44) gibt es Gin und Tonic, von 11 bis 15.30 Uhr wartet im Darmstädter-Hof-Centrum eine Weihnachtsbackstube auf die Kinder, die "Perlen-Insel" (Grabengasse 8) fertigt individuelle "Last Minute"-Geschenke, und bei "Bofinger Men" (Sofienstraße 15) kann man sich kostenlos tätowieren lassen - sofern man etwas gekauft hat und die Motive einem zusagen.