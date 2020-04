Heidelberg. (RNZ) Der Gemeinderat hat vergangene Woche grünes Licht gegeben für den Um- und Ausbau des ehemaligen Gemeindezentrums im Emmertsgrund, Forum 3, zur Kindertageseinrichtung. Dadurch soll die Versorgungsquote in den Stadtteilen Emmertsgrund und Boxberg deutlich verbessert werden. Für die Sanierung sind mehr als 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Die Verwaltung prüft zudem die Kosten für den Einbau einer Photovoltaik-Anlage und einer Fassadenbegrünung. Mit den Arbeiten soll im Juli begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Mai 2021 geplant.

In den Bergstadtteilen gibt es dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen: Bei Krippenkindern beträgt die Versorgungsquote derzeit 21,1 Prozent, stadtweit liegt sie bei 54,9 Prozent. Die Versorgungsquote bei Kindergartenkindern beträgt 68,9 Prozent, stadtweit 101,7 Prozent. Durch die Schaffung von 30 Krippen- und 60 Kindergartenplätzen in diesem Objekt und von 20 Krippen- und 60 Kindergartenplätzen in der geplanten Kindertageseinrichtung Otto-Hahn-Straße steigen die Quoten laut Verwaltung auf 29,3 Prozent im Krippen- und 97,4 Prozent im Kindergartenbereich.