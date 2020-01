Nachtschwärmer in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt. Archiv-Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Clubs drohen auszusterben, Stadt, Kneipenwirte und Anwohner treten auf der Stelle beim Kampf gegen den Lärm in der Altstadt: Es könnte besser bestellt sein um die Ausgehkultur in Heidelberg. Die Hoffnungen der Beteiligten ruhen nun auf einem externen Ansprechpartner. Welche Aufgaben dieser haben und wie er heißen soll – darum ging es am Donnerstag im Ausschuss für Bildung und Kultur.

Ob Lärm in der Altstadt und Clubkultur miteinander zusammenhängen und wenn ja, wie weit, darüber gibt es, das zeigte die Sitzung, durchaus unterschiedliche Meinungen. Matthias Kutsch von der CDU lenkte die Diskussion zu Beginn auf das Thema Sperrzeiten.

Er kritisierte Bürgermeister Wolfgang Erichson, der das jüngste Treffen zur Achtsamkeits-Kampagne abgesagt hatte, mit der Begründung, es habe zu wenige Anmeldungen gegeben. "Wir haben leider nicht die Unterstützung von der Verwaltung bekommen, wie wir uns das gewünscht haben", sagte Kutsch.

Die meisten Stadträte wollten sich dieser Debatte nicht anschließen. Mathias Michalski von der SPD etwa sagte: "Es bringt nichts, weiter zu diskutieren, was Erichson gemacht hat und was nicht. Wir sollten mal wieder inhaltlich diskutieren." Auch Hilde Stolz (Bunte Linke) meinte: "Dass wir hier die Sperrzeiten mitdiskutieren, hat sich mir nicht so ganz erschlossen." Einen Lärmbeauftragten und das Thema Sperrzeiten – das könne man nicht in einen Topf mit dem Thema Clubkultur werfen.

Einig waren sich die Räte darin, dass die Situation eine schnelle Lösung verlangt. "Was wir jetzt brauchen, sind Maßnahmen in der Altstadt", so Simone Schenk (FDP). Bis April mit der Vorlage eines Stellenprofils für den Nachtbürgermeister zu warten, damit könne man sich nicht zufriedengeben. Auch Julian Sanwald (Grüne) forderte "eine schnelle Lösung".

Man brauche ein "Gesamtkonzept für das Heidelberger Nachtleben", so Matthias Kutsch. Der CDU-Rat plädierte für einen "übergreifenden Ansprechpartner", während Grünen-Stadträtin Kathrin Rabus warnte, dem Thema Lärm zu viel Bedeutung einzuräumen. Den Schwerpunkt darauf zu legen, werde dem Profil des Nachtbürgermeisters nicht gerecht, sagte sie.

Bürgermeister Erichson, der in dieser Sitzung eigentlich sein Konzept eines Nachtbürgermeisters vorstellen wollte, ließ sich von Jürgen Odszuck vertreten. "Es sitzen heute leider die falschen da", sagte FDP-Stadträtin Schenk. Weiter vertagen wollten die Räte das Thema dennoch nicht.

Daher stimmten sie am Ende bei einer Enthaltung für den Antrag der CDU. Demnach soll die Stadtverwaltung bis zum nächsten Haupt- und Finanzausschuss am 5. Februar einen Ausschreibungstext für die Stelle des Nachbürgermeisters ausarbeiten. Zu dessen Profil soll gehören: "Die Vermittlung zwischen den Betrieben, Anwohnern, Gästen und Stadtverwaltung sowie die Vernetzung der Club- und Barszene".

Die CDU beantragte zudem, im Haupt- und Finanzausschuss Vertreter zweier Initiativen aus Regensburg und München hinzuzuziehen. Dafür stimmten acht Räte bei sechs Enthaltungen. Für den Antrag der Grünen, auch den Verein Eventkultur Rhein-Neckar hinzuzuziehen, stimmten zwölf Stadträte, zwei enthielten sich.