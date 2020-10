Heidelberg. (RNZ) Ab kommenden Montag, 12. Oktober, gibt es neue Öffnungszeiten in den Hallenbädern: Wie die Stadtwerke mitteilen, geht das Thermalbad zwar in die Winterpause, das Hasenleiser und das City-Bad machen dafür aber länger auf. Zudem können aufgrund eines technischen Updates ab Ende Oktober Mehrfach-, Jahres- und Geldwertkarten wieder zum Eintritt in die Bäder genutzt werden.

Bis einschließlich Sonntag, 11. Oktober, öffnet das Thermalbad noch täglich von 8 bis 19 Uhr zu definierten Zeitblöcken. Einlassschluss ist jeweils 30 Minuten, Badeschluss 15 Minuten vor Ende des reservierten Zeitblockes. Ab Montag ist das Bad für die Wintersaison geschlossen.



Ab dem gleichen Tag öffnet das Hasenleiser für den öffentlichen Badebetrieb. Aufgrund des Corona-Sonderbetriebes bleibt die Anzahl der Besucher in den Hallenbädern begrenzt: Pro Slot können 25 Personen gleichzeitig das Schwimmerbecken nutzen. Findet parallel Schulschwimmen statt, können parallel noch 15 Plätze für den öffentlichen Badebetrieb vergeben werden. Die Schnellschwimmerbahn kann jeweils von 5 Personen gleichzeitig genutzt werden.

Vor dem Besuch der Heidelberger Bäder ist der gewünschte Zeitblock über www.swhd.de/baederpreise zu reservieren. In den nächsten Tagen können die einzelnen Blöcke zeitlich noch leicht angepasst werden. Die jeweils gültigen Zeitblöcke sind jederzeit direkt im Online-Reservierungsystem einsehbar.

Das sind vorerst die Zeitblöcke ab Montag:

Hallenbad Hasenleiser

Einlass Verlassen des Bades Montag, Mittwoch und Freitag 15 Uhr 18 Uhr 18.30 Uhr 20 Uhr 20.30 Uhr 22 Uhr Dienstag 15 Uhr 18 Uhr Donnerstag 16.30 Uhr 18 Uhr 18.30 Uhr 20 Uhr 20.30 Uhr 22 Uhr Samstag 13 Uhr 16 Uhr 16.30 Uhr 19.30 Uhr Sonntag 10 Uhr 12 Uhr 12.30 Uhr 16 Uhr 16.30 Uhr 18 Uhr

City-Bad

Einlass Verlassen des Bades Montag 15 Uhr 18 Uhr Dienstag bis Donnerstag 7 Uhr 8.30 Uhr 9 Uhr 10.30 Uhr 11 Uhr 12.30 Uhr 13 Uhr 14.30 Uhr 15 Uhr 18 Uhr 18.30 Uhr 21.30 Uhr Dieser Block wird nur dienstags angeboten. Freitag 7 Uhr 8.30 Uhr 9 Uhr 10.30 Uhr 11 Uhr 12.30 Uhr 13 Uhr 14.30 Uhr 15 Uhr 17.30 Uhr 18 Uhr 19.30 Uhr Samstag 8.30 Uhr 12 Uhr 12.30 Uhr 16 Uhr 16.30 Uhr 19.30 Uhr Sonntag 8.30 Uhr 11 Uhr 11.30 Uhr 14.30 Uhr

Einsatz von Mehrfach-, Jahres- und Geldwertkarten – für Verlängerung einreichen

Ab Montag, 19. Oktober, können bereits gekaufte noch gültige Einzel-, Mehrfach-, Jahres und Geldwertkarten wieder zum Eintritt während der reservierten Zeitblöcke eingesetzt werden. Dafür können die verschiedenen Eintrittskarten auf Antrag um die rund 7 Monate verlängert werden, während derer die Karten nicht einsetzbar waren. Für Einzeltickets, Zehner-Mehrfachkarten und Jahreskarten ist dies ab dem 19. Oktober direkt an der jeweiligen Badkasse möglich. Bis zum März-Stichtag noch gültige 50er- und 100er-Mehrfachkarten müssen zur Verlängerung unter Angabe des vollständigen Namens, der Adresse sowie Telefonnummer und gegebenenfalls E-Mail-Adresse des Inhabers per Post an die Bäderverwaltung gesendet werden: Stadtwerke Heidelberg Bäder, Tiergartenbadstraße 13/1, 69121 Heidelberg.

Die Karten können bis spätestens Dienstag, 15. Dezember, eingereicht werden.

Neue 10er-, 50er- und 100er-Mehrfach- sowie Geldwertkarten können zudem ab dem 19. Oktober direkt an den Hallenbad-Kassen bzw. die 10er-Karten auch an den dortigen Automaten gekauft werden.

Ab dem 19. Oktober gilt wieder das reguläre Preissystem der Heidelberger Bäder. Die Preise in der Übersicht finden sich auf www.swhd.de/baederpreise

Info: Bei Fragen hilft die Bäderverwaltung während der Hotline-Zeiten montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter Telefon 06221 513-4410 oder per E-Mail an baeder@swhd.de weiter.