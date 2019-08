Von Micha Hörnle

Heidelberg. Professor Walter Mühlhausen (62) ist ein Mann der ersten Stunde im Ebert-Haus, das offiziell "Reichspräsident Friedrich Ebert-Gedenkstätte" heißt. Als junger Akademiker - in Kassel hatte er von 1976 bis 1980 Germanistik, Politik und Geschichte studiert - kam der gebürtige Nordhesse 1986 nach Heidelberg, um in einer Projektgruppe die spätere Gedenkstätte in der Pfaffengasse 18 vorzubereiten.

Bundespräsident Richard von Weizsäcker (Mitte) eröffnete am 12. Februar 1989 die Gedenkstätte mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau (r.) und dem ersten Geschäftsführer der Gedenkstättenstiftung, Günter Heinemann (l.). Foto: privat

Diese wurde schließlich am 11. Februar 1989, am 70. Jahrestag der Wahl Eberts zum Reichspräsidenten, eingeweiht. Damals war Mühlhausen stellvertretender Geschäftsführer, bis er 2008 Ulrich Graf als Geschäftsführer der Gedenkstätte nachfolgte. Heute kümmern sich insgesamt 14 Mitarbeiter um die etwa 70.000 Besucher im Jahr. Zum 30. Jubiläum seines Hauses blickt Mühlhausen zurück.

Als Sie vor 33 Jahren nach Heidelberg kamen, wie sah dieses Geviert in der Unteren Straße/Pfaffengasse aus?

Das war eine Baustelle im Rahmen der Altstadtsanierung. Große Teile der Gebäude im heutigen Innenhof waren bereits abgerissen, es standen nur das Vorderhaus mit dem Café Burkardt und das Haus zur Pfaffengasse hin mit Eberts Geburtswohnung; der Rest des Quartiers wurde dann mit altem Material wieder neu aufgebaut. Deshalb war die Projektgruppe zum Aufbau der Gedenkstätte auch zunächst gar nicht hier untergebracht, wir residierten zu viert in einer Dachgeschosswohnung im Burgweg. Erst im Frühjahr 1988 zogen wir hierher und arbeiteten direkt auf der Baustelle.

Warum war das alles in einem so traurigen Zustand?

Wie bei den umliegenden Gebäuden auch hatte der Zahn der Zeit am Geviert genagt; es war sanierungsbedürftig. Die Wohnung Eberts war bereits seit 1962 Gedenkstätte und wie das Café in einem relativ guten Zustand. Später kam man auf die Idee, den gesamten Gebäudekomplex zu sanieren und zu einer Bundesstiftung auszubauen. Vorbild war das Privathaus von Konrad Adenauer in Rhöndorf, die erste Politikergedenkstiftung des Bundes.

Walter Mühlhausen leitet seit 2008 die Ebert-Gedenkstätte, an der er von Anfang an arbeitete. Seit 2006 lehrt er Zeitgeschichte an der Technischen Universität in Darmstadt. Foto: Hentschel

Wie muss man sich eigentlich Eberts Geburtswohnung vorstellen?

Die Decken sind nur ungefähr zwei Meter hoch; es gibt drei kleine Zimmer - und auf diesen 48 Quadratmetern wohnte die Familie Ebert, sechs Kinder und zwei Erwachsene. So aufgeräumt wie heute ist diese Wohnung bestimmt nie gewesen. Wie sie konkret aussah, wissen wir nicht, wir haben nur eine alte Innenaufnahme von 1925, also aus Eberts Todesjahr.

Und wie kam es 1962 zur Einrichtung einer Gedenkstätte?

Diese bereitete die Stadt Heidelberg zusammen mit der Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung vor - um an den großen Sohn Heidelbergs zu erinnern. In den drei Räumen wurde über das Leben Eberts informiert, bis nach 20 Jahren die Idee geboren wurde, etwas Größeres zu schaffen. 1982 wurde ein Förderverein gegründet, vier Jahre später eine Projektgruppe zur Wegbereitung der Idee ins Leben gerufen, bis dann Ende 1986 die Bundesstiftung per Bundestagsbeschluss gegründet wurde.

Wie war damals die Stimmung in der Stadt, was diese neue Einrichtung angeht?

Das war ein parteiübergreifendes Gemeinschaftsprojekt, das von fast allen, bis auf die Grün-Alternative Liste, getragen wurde. Die Grünen stimmten dann auch im Bundestag gegen das Gesetz. Bei der Eröffnung 1989 protestierten Studenten - wenn auch gegen die damals erschienene Politprominenz und nicht gegen die Ebert-Gedenkstätte an sich. Für uns war das eine sehr arbeitsintensive Zeit, wir arbeiteten bis auf den letzten Drücker - als Bundespräsident Weizsäcker schon im Anmarsch war, wurden die letzten Tafeln aufgehängt.

Apropos Parteien: Wie "rot" ist denn heute die Gedenkstätte?

Wir sind eine Bundesstiftung, also parteipolitisch unabhängig. Dass man sich den Idealen der sozialen Demokratie verpflichtet fühlt, liegt aber auf der Hand. Denn wir beschäftigen uns in unserem Haus nicht nur mit dem Reichspräsidenten, sondern auch mit dem Sozialdemokraten Ebert.

Waren eigentlich alle Bundespräsidenten seit 1989 da?

Alle waren eingeladen, und fast alle kamen, nur bei Christian Wulff hat es zeitlich nicht mehr gereicht. Und für Frank-Walter Steinmeier wäre der 150. Geburtstag Eberts in zwei Jahren vielleicht ein guter Anlass für einen Besuch.

Das Eberthaus 1987 während der Sanierung. Foto: privat

An welche Besucher der letzten 30 Jahre erinnern Sie sich besonders gern?

Natürlich an Willy Brandt, aber auch an Ignaz Bubis oder Gerhard Schröder. Roman Herzog blieb mir als ausgesprochen jovial und herzlich in Erinnerung - oder aber Hans-Jochen Vogel, der ein Wahnsinnsgedächtnis hat und sich als ein äußerst kundiger und wissbegieriger Gesprächspartner bewies.

Gab es auch unangenehmen Besuch?

Einmal, aber das war vor meiner Zeit als Geschäftsführer. Da hatten wir bei einer Abendveranstaltung einen "Flitzer", aber der wurde schnell vom Hausmeister auf die Straße gesetzt.

Ist es richtig, dass man für die Gedenkstätte keinen Eintritt bezahlen muss?

Ja, denn sie hat einen öffentlichen Auftrag. Das gilt auch für die meisten anderen Gedenkstätten. Das ist auch deswegen angemessen, weil wir hier nicht das spektakuläre Dokument oder sensationelle Objekt präsentieren können. Und schließlich haben wir wegen unserer zentralen Lage in der Altstadt auch viel "Laufkundschaft", die vielleicht auch nur kurz vorbeischaut.

Zurück zum Haus an sich: Wie wichtig war es, das Café Burkardt zu erhalten?

Sehr. Damals hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es ein Kaffeehaus bleiben muss und damit die alte Tradition fortgesetzt wird - auch wenn das Lokal damals schon geschlossen war. Nach den ersten Ideen sollten hier Studentenwohnungen entstehen. Die Idee wurde glücklicherweise verworfen.

Daher also auch die Backstube, in der es heute die Empfänge nach den Vorträgen gibt. Kannten sich eigentlich Ebert und der Bäcker Burkardt?

Ja, das wissen wir aus frühen biografischen Beschreibungen Eberts. Burkardt stammte aus einer anderen Schicht, er war Vermieter der Familie Ebert und Besitzer eines großbürgerlichen Hauses in einer Kleine-Leute-Gegend. Generell wissen wir wenig über die Jugendzeit Eberts, denn es ist so gut wie nichts überliefert. Gesichert ist nur, dass er hier aufwuchs, in der Hauptstraße bei Lederwaren Schmidt eine Sattler-Lehre absolvierte und zur benachbarten Familie Seppich immer Kontakt hielt. Das gilt auch für seinen Bruder, der erfolgreich eine Schneiderwerkstatt in Heidelberg betrieb. Friedrich Ebert hielt immer Fühlung zu seiner Heimatstadt und wurde nicht ohne Grund auf dem Bergfriedhof beigesetzt. Und hätte er noch länger gelebt, so hätte er nach seiner Amtszeit als Reichspräsident hier wohl auch seinen Lebensabend verbracht.

Das Eberthaus 1986 vor der Sanierung. Foto: privat

Wie viel Kontakt haben Sie heute noch zu seinen Nachkommen?

Es gibt einen lockeren Kontakt mit der Familie. Es ist aber nicht so, dass sie über die Gremien - anders als bei der Familie Adenauer - Einfluss auf die Arbeit der Stiftung nehmen könnten. Aber wir haben auch keinen großen privaten Nachlass, wo die Nachfahren Mitspracherechte geltend machen könnten.

Wieso gibt es keinen Ebert-Nachlass?

Louise Ebert wurde im Zweiten Weltkrieg in Berlin ausgebombt. Es gibt auch Schilderungen, dass Friedrich Ebert seine privaten Dokumente verbrannt haben soll. Das Fehlen persönlicher Dokumente erschwert natürlich unsere Arbeit.

Was weiß man denn über die Privatperson Friedrich Ebert?

Wir wissen das, was andere überlieferten: Er war gesellig, aber nur im kleinen Kreis. Er war ein akribischer Arbeiter, der seine Gesprächspartner gerne mal um 8 Uhr zur Morgenzigarre einbestellte. Nach außen hin zeigte er nie persönliche Regungen; generell blieb er sehr zurückhaltend in der Repräsentation. Vorsichtig machten ihn die permanenten Angriffe in seiner Zeit als Reichspräsident, die in über 200 Prozessen mündeten.

Welche Spuren gibt es in Heidelberg von Friedrich Ebert - außer diesem Haus?

Wir haben sonst nur noch das Grab auf dem Bergfriedhof, wo neben ihm seine Frau Louise und sein Sohn Karl, die nach dem Zweiten Weltkrieg hierher kamen, bestattet sind. Weil so wenig noch aus seiner Zeit vorhanden ist, können wir auch keine Führungen nach dem Motto "Auf den Spuren Eberts durch Heidelberg" anbieten.

Was hat uns Friedrich Ebert heute noch zu sagen?

Er steht für die Geradlinigkeit von Politik, das unbedingte Eintreten für seine Ideale Freiheit, Recht und soziale Demokratie und für ein beharrliches Festhalten an einmal getroffenen Entscheidungen. Starrköpfig war er jedoch nicht und änderte seine Meinung, wenn Argumente anderer ihn überzeugten.