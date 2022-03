Von Steffen Blatt

Heidelberg. Seit dem ersten Corona-Lockdown vor fast zwei Jahren hat der Irish Pub "O’Reilly’s" in der Brückenkopfstraße geschlossen. Auch als andere Bars und Kneipen wieder öffnen konnten, blieben die Türen der Location zu. Jetzt feiert das O’Reilly’s ein Comeback – wenn auch nur für eine Woche. Und was danach kommt, steht weiter in den Sternen: Das Gebäude soll verkauft werden.

Wenn am 17. März weltweit am St. Patrick’s Day der irische Nationalheilige gefeiert wird, soll es im O’Reilly’s aber nochmal hoch hergehen. Verantwortlich dafür sind Lucas Barcena und Lewis Stannard. Die beiden haben lange Zeit in dem Irish Pub gearbeitet und ihn jetzt für eine Woche vom Besitzer gepachtet. Sie öffnen den Laden vom 14. bis 20. März, und dann soll alles wieder so sein wie früher: Pub Quiz, Champions League und Rugby im Fernsehen, Karaoke, Live-Musik – und die große St. Patrick’s Day-Party.

Hintergrund > Montag, 14. März: Pub Quiz > Dienstag/Mittwoch, 15./16. März: Fußball Champions League > Donnerstag, 17. März: St. Patrick's Day-Party, Live-Musik mit "Idiots in the Crowd" > Freitag, 18. März: Karaoke > Samstag, 19. März: Rugby Six Nations und Karaoke > Sonntag, 20. März: Farewell-Party, Live-Musik: Lucas Barcena und Gäste

Die Idee entstand eher zufällig im Gespräch zwischen dem Besitzer und Stannard, der während der Schließung im Pub nach dem Rechten sah. "Eher beiläufig hat der Besitzer Lewis vorgeschlagen, den Laden nochmal zu öffnen, und wohl nicht ernsthaft geglaubt, dass es was wird", erzählt Barcena im Gespräch mit der RNZ. Doch als Stannard seinem Freund und Kollegen von dieser Möglichkeit erzählte, sprudelten die Ideen nur so aus ihnen heraus – und sie sagten zu.

Barcena und Stannard haben für das Comeback einen Großteil des alten Teams zusammengetrommelt: Küchenpersonal, Bedienungen, Barkeeper, Türsteher – sie alle haben schon mal im O’Reilly’s gearbeitet und kommen nun zurück, um die alten Zeiten noch einmal aufleben zu lassen. Und für ein letztes "Goodbye" an den Pub, der danach wieder schließt.

"Das O’Reilly’s war für uns immer eine Heimat fern der Heimat", sagt Barcena. Er selbst lernte hier, wie man einen Gastrobetrieb führt, als er vor elf Jahren anfing. Sein Lehrmeister war Stannard, damals der Manager. Barcena lernte im Pub seine Lebensgefährtin kennen und startete auf der kleinen Bühne gegenüber der Bar seine Musikkarriere, die ihn mittlerweile auf Tourneen bis nach Kuba geführt hat. Damit und mit seiner Musikschule "Top Notes", in der auch Stannard arbeitet, verdient er heute seinen Lebensunterhalt. Doch für einen würdigen Abschied für das O’Reilly’s kehrt er noch einmal in die Gastrobranche zurück, nachdem er sich 2015 aus dem Pub-Team verabschiedete, um sich auf die Musik zu konzentrieren.

"Die meisten vom alten Team haben wegen der Corona-Pandemie jetzt andere Jobs. Aber sie waren genauso begeistert wie wir, als wir gefragt haben, ob sie für eine Woche zurückkommen. Das hat uns viel Energie gegeben", sagt Barcena. Eine ehemalige Kollegin etwa arbeitet mittlerweile in der Leitung eines Ikea-Möbelhauses in Wien. "Sie kommt mit dem Zug nach Heidelberg, um im O’Reilly’s zu bedienen." Barcena und Stannard sind offenbar nicht die Einzigen, die mit dem Herzen an dem Pub hängen. "Wir wollen allen, die so denken, die Chance geben, sich ordentlich zu verabschieden." Denn dass der Lockdown im März 2020 das letzte Kapitel des O’Reilly’s gewesen sein sollte, das wäre zu traurig gewesen.

Jetzt müssen die beiden mit ihrem Team noch ein bisschen Arbeit investieren, damit es am 14. März losgehen kann. Zwar ist im Innern noch alles beim Alten, aber Bierleitungen und Kühlschränke müssen gesäubert, Versicherungen abgeschlossen und Arbeitsverträge aufgesetzt werden. Immerhin: Die Konzession ist noch gültig, die Getränke kommen wie früher von der "Heidelberger"-Brauerei.