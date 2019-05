Heidelberg. (ani) Die Stadt will das "Clubsterben" aufhalten. Am heutigen Donnerstag soll in diesem Zusammenhang eine erste Entscheidung im Ausschuss für Bildung und Kultur fallen. Denn dann stimmen die Stadträte über das vom Kulturamt ausgearbeitete Konzept zur "Livemusikförderung in Heidelberger Clubs" ab. 80.000 Euro stehen in dem Fördertopf bereit, möglichst unbürokratisch sollen die Gelder an Musikspielstätten verteilt werden, die regelmäßig musikalische Veranstaltungen durchführen.

Nur: Dem Clubverband "Eventkultur", Vertreter der Clubs in der Metropolregion und eigentlich Kooperationspartner des Kulturamts bei der Ausarbeitung des Förderkonzepts, gefällt genau das offenbar gar nicht. Jedenfalls heißt es in einem Brief an Kulturbürgermeister Joachim Gerner und die Gemeinderäte, den der Verband am Mittwoch verschickte: "Wir stellen fest, dass das Konzept nicht geeignet ist, um den Rückgang von Spielstätten in Heidelberg zu bremsen oder aufzuhalten."

Dabei sollte der Verband laut Gemeinderatsbeschluss vom letzten Jahr in die Erarbeitung des Förderkonzepts einbezogen werden. Tatsächlich habe es laut "Eventkultur" auch Treffen zur Abstimmung im Kulturamt gegeben.

Aber: "Das Konzept stand da bereits zu weiten Teilen fest, eine Abstimmung zur Art der Förderung und den Änderungen der Förderungsziele durch das Kulturamt hat mit uns nicht stattgefunden."

Der Knackpunkt an dem neuen Förderkonzept liegt für "Eventkultur" an der Art der Förderung. Der Fokus des Konzepts habe von Anfang an auf Heidelberger Clubs gelegen - "wozu auch gastronomische Betriebe mit Livemusikprogramm gezählt wurden". Doch um das Clubsterben tatsächlich aufzuhalten, bräuchte es ein umfassenderes Förderkonzept, das die ganze Metropolregion in den Blick nimmt.

Zu diesem Zwecke habe der Gemeinderat auch den Clubverband überhaupt erst in die Diskussion mit einbezogen. Das Ziel: gemeinsam mit dem Kulturamt eine regionale Clubförderung in der Metropolregion Rhein-Neckar einzuführen. Das jetzt vorgelegte Konzept werde diesem Ziel nicht gerecht, schreibt "Eventkultur".

Unabhängig von der Entscheidung über das Kulturamt-Konzept, das der Verband immerhin als "erstes Signal für eine Trendwende in der zuletzt eher negativen Diskussion um das Nachtleben" bezeichnet, fordert "Eventkultur" einen neuen Anlauf - "zur nachhaltigen Verbesserung der Bedingungen für die Spielstätten in Heidelberg und der Metropolregion". Seinem Standpunkt Nachdruck verleihen kann der Verband am Donnerstag im Kulturausschuss (17 Uhr, Neuer Sitzungssaal). Denn dann darf Zora Brändle, Vorsitzende des Verbands und Mitarbeiterin der Halle 02, sprechen.