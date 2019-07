Geparkt wird in Kirchheim teilweise äußerst wild: Hier in der Straße Im Bieth, unweit eines Kindergartens, sind den Autofahrern sowohl Sperrflächen als auch Poller egal. Foto: pop

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Spielen, hüpfen oder klettern auf Gehwegen statt nur auf ausgewiesenen Spielplätzen? Gleichzeitig mehr Bänke für Senioren als Treffpunkt und Ruhezone? Achtsamkeit und ein Hineindenken in die Situation anderer Verkehrsteilnehmer sind notwendig, um im öffentlichen Raum einen Blick für Stärken und Schwächen der Mobilität zu entwickeln. Diesem Ziel dient die Aktion "Fußverkehrs-Check". Sie soll den Fußverkehr insbesondere für Kinder und ältere Menschen attraktiver, komfortabler und barrierefrei machen.

Im Fokus stand an diesem Donnerstagabend der Stadtteil Kirchheim. Es war wohl dem extrem heißen Wetter geschuldet: Auf Einladung der Stadt waren nur rund 20 Menschen in die Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule gekommen. Darunter Stadt- und Bezirksbeiräte, Eltern und Vertreter der Geschwister-Scholl-Schule sowie der Kita im Hüttenbühl. Heidelberg ist eine von acht Kommunen, die das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg für den diesjährigen Fußverkehrs-Check ausgewählt hat. Bei diesem partizipativen Verfahren bewerten Bürger und Verwaltung miteinander die Situation der Fußgänger. Die Auftaktveranstaltung moderierte Verkehrsplaner Raphael Domin vom Büro "Planersocietät" aus Karlsruhe, mit dabei war auch Thomas Raab vom städtischen Amt für Verkehrsmanagement.

Mit "Zu-Fuß-Gehen: Das bislang vergessene Verkehrsmittel" führte Domin in das Thema ein. Unter dem Motto "Gehen - sitzen - spielen" nahm man den Stadtteil unter die Lupe, um zwei Begehungen im Oktober vorzubereiten. Dann werden Wege und Routen abgelaufen, von Kindern und Senioren, mit Rollator und Kinderwagen, mit Sehbeeinträchtigungsbrillen und Maßband. Im November werden ein Abschlussworkshop und eine anschließende Datenaufbereitung für mögliche Maßnahmen folgen.

Raab brachte das Stadtmodell von Griesheim bei Darmstadt als einer "bespielbaren und besitzbaren Stadt" als Beispiel mit. In der 28.000- Einwohner-Kommune finden sich überall Spielgeräte, auf dem Schulweg, auf öffentlichen Plätzen und in Anwohnerstraßen. Für Kinder habe man damit das Anregungspotenzial zum Gehen erhöht, erklärte Raab. Der Fußverkehrs-Check sei außerdem eine ideale Ergänzung zum Sicherheitsaudit der Stadt, das seit Jahren in allen Stadtteilen durchgeführt werde. Für ältere und behinderte Menschen wolle man die Sicherheit auch in der Form steigern, dass sie den Weg überhaupt bewältigen könnten. "In fußläufigen Entfernungen bieten Objekte zum Kurzzeitsitzen die Sicherheit, sich bei nachlassenden Kräften zu erholen. Passend platzierte Bänke bieten sich als Treffpunkte an."

Doch wo sind Probleme, wo liegen Potenziale in Kirchheim? "Spielen auf Gehwegen? Da fällt mir keiner ein", hieß es. Selbst die Breslauer Straße sei nicht geeignet. "Auch wenn es da breit genug wäre." Auf dem Weg von der Straßenbahnhaltestelle zur Alla-Hopp-Anlage indes konnte man sich Spielgeräte schon vorstellen. Kritisch betrachteten die Teilnehmer im Hüttenbühl und in den kleinen Seitenstraßen zugeparkte Gehwege. Querungen seien für Kinder da sehr gefährlich. "Und oft fahren die Radler viel zu schnell", meinte eine Mutter. Andere ärgerten sich über viel Durchgangsverkehr in der Straße Im Bieth. "Das nutzen Autofahrer, wenn die Speyerer Straße dicht ist." Grundsätzlich wünschten sich die Teilnehmer mehr Bänke auf dem Weg vom alten Rathaus zum Friedhof und entlang des Grüngürtels um den Stadtteil herum. "Und man sollte auch mal darauf achten, dass die Bänke am Hermann-Maas-Haus in der Hegenichstraße nicht dauernd zugeparkt werden." Alle Anregungen nahm Moderator Domin nun mit für die Ortsbegehungen im Oktober.

Info: Anmeldungen beim Amt für Verkehrsmanagement, Telefon: 06221 / 58-30498, E-Mail: nico.rathmann@ heidelberg.de.