Die Alte Anatomie in der Brunnengasse beherbergt heute das Psychologische Institut. Foto: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Im Spätjahr 1826 legte der stadtbekannte Wilderer Christoph Riegel auf ein Reh an, doch der Schuss ging daneben. Der Förster Michael Theobald konnte den Wilddieb stellen. Es kam zum Streit, der Förster wollte Riegel erschießen, doch seine Büchse versagte. In einem Kampf auf Leben und Tod erschlug Riegel den Förster. Er wurde gefasst, zum Tode verurteilt und durch das Schwert hingerichtet. Seine Leiche wurde in die Brunnengasse eingeliefert.

Hier war in die ehemalige Kirche der Dominikaner das "Anatomische Theater" eingezogen. Statt eines Altars stand im Chor nun ein Sektionstisch, umgeben von den Rängen für die Studierenden, die bei der Sektion zusahen. Im Kirchenschiff war auch ein Museum mit insgesamt 2500 Präparaten untergebracht. Zumindest ein Teil dieser Objekte findet sich noch heute in der öffentlich zugänglichen Sammlung des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Universität Heidelberg. Als Kuratorin hat Sara Doll in den letzten Jahren den Bestand systematisiert und ihre Dissertation darüber geschrieben.

Das neue Anatomische Institut ist im Neuenheimer Feld im Bereich des Theoretikums zu finden. Foto: Bechtel

Die Adresse "Im Neuenheimer Feld 307" ist der mittlerweile vierte Standort der Anatomie. Das erste Domizil war in der Judengasse, der heutigen Dreikönigstraße, in einem Haus aus jüdischem Besitz. Kurfürst Ruprecht II. hatte es der Universität geschenkt, nachdem er die Juden 1390 hatte vertreiben und enteignen lassen. Eineinhalb Jahrhunderte später stammen aus der Zeit des Kurfürsten Ottheinrich die ersten Verordnungen über die zu untersuchenden Leichen. Im Jahr 1569 wurde das erste Lehrpräparat, ein Skelett, erworben.

Eine Sektion - vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts - in der Anatomie in der Brunnengasse zeigt dieses Bild. Fotos/Repro: Universitätsarchiv

Erhalten ist die schriftliche Einladung zu einer öffentlichen Leichenöffnung im Jahre 1680. Sektionen dieser Art wurden auch zum Vergnügen für adligen Besuch und zahlendes Publikum durchgeführt. Das Eintrittsgeld stieg in die Höhe, sollten zusätzlich zur "normalen" Eröffnung auch die Geschlechtsorgane präsentiert werden. Ein Professor oder Lektor las aus den gängigen Texten vor, ein Prosektor, der üblicherweise Bader oder Chirurg war, führte die eigentliche Sektion durch. Eine dritte Person, der sogenannte Demonstrator, zeigte mit einem Stock auf die freigelegten Strukturen.

Wahrscheinlich um das Jahr 1769 zog das Anatomische Institut weiter, in ein Haus an der Ecke von Plöck und Sandgasse, wo sich heute das Gelände der Theodor-Heuss-Realschule und der Friedrich-Ebert-Grundschule befindet.

Zuvor befand sich an dieser Stelle das ehemalige Dominikanerkloster im Winkel zwischen Brunnengasse und Hauptstraße (Zeichnung von Philibert de Graimberg). Fotos/Repro: Bechtel

Dritte Station war dann das säkularisierte Dominikanerkloster an der Brunnengasse. Die Klosterbauten wurden später abgerissen, um Platz zu schaffen für Instituts-Neubauten im klassizistischen Stil (von der Hauptstraße aus gesehen unmittelbar hinter der Bunsenstatue der Friedrichsbau, dahinter die Anatomie). In diesen Gebäuden ist heute das Psychologische Institut zu Hause.

In der Vergangenheit war die anatomische Lehrsammlung auch deshalb wichtig, weil oft Leichenmangel die Ausbildung der jungen Ärzte behinderte; Präparate dienten verstärkt als Anschauungsmittel. Durch Verordnungen versuchten die Obrigkeiten dem entgegenzuwirken: Hingerichtete kamen auf die Anatomie, auch namenlos Aufgefundene, Soldaten, Selbstmörder, im Krankenhaus Gestorbene, auch Kinder oder Arme, deren Angehörigen die Kosten für die Beerdigung nicht aufbringen konnten. Die Anatomie stand in schlechtem Ruf, und die Menschen setzten viel daran, ihren Verstorbenen diesen letzten Weg zu ersparen.

Erst in den 1960er Jahren wurde bei den anatomischen Instituten ein grundlegender Wandel eingeleitet: Die Leiter riefen das Körperspende-Programm ins Leben. Wer daran teilnimmt, unterschreibt eine "Letztwillige Verfügung". Beerdigungskosten werden übernommen. Bei einer von den Studierenden, Dozenten und Pfarrern beider Konfessionen gestalteten Feier finden die Spender auf dem Kirchheimer Friedhof die letzte Ruhe. Dort und in der Ehrengrabstelle auf dem Bergfriedhof wurden auch Leichname und Präparate aus der NS-Zeit beigesetzt. Auf dem Bergfriedhof ist ein Gedenkstein "den hier ruhenden Opfern nationalsozialistischer Justiz" gewidmet.

Die Anatomischen Sammlung hat Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet, Kontakt über Dr. Sara Doll unter Telefon: 06221/5638078 oder per E-Mail an sammlung@ana.uni-heidelberg.de Gruppenführungen sind nach Absprache möglich.

Info: "Letztwillige Verfügung", Vordrucke erhältlich: Uni Heidelberg, Institut für Anatomie und Zellbiologie, Ressort Körperspende, Barbara Schulze, Im Neuenheimer Feld 307, 69120 Heidelberg. Im Jahr 2019 werden keine Vermächtnisse mehr abgeschlossen.