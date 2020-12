Christa Hassenpflug, Vorsitzende des Frauenrings Heidelberg und Sigrid Hut (v.l.) in einem der Verkaufsräume des Secondhand-Shops in der Friedrichstraße in der Altstadt. Auch in Corona-Zeiten führen rund 30 Frauen den Laden ehrenamtlich weiter. Foto: Friederike Hentschel

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Secondhand-Mode ist schwer im Trend – sie ist günstig, nachhaltig und manchmal origineller als Neuware. Heidelbergs ältester Secondhand-Shop hatte ursprünglich allerdings eine ganz andere Bedeutung. "Damals hatten die Menschen ja nichts", begründet Beatrix Stadler die Eröffnung der Einrichtung kurz nach dem Krieg. Damals hieß das Geschäft "gemeinnützige Verkaufsstelle". Heute, über 70 Jahre später, gibt es die Einrichtung immer noch. Rund 30 Frauen arbeiten in der Friedrichstraße 9 derzeit ehrenamtlich, das Geschäft wird seit all den Jahrzehnten vom Deutschen Frauenring Heidelberg geführt.

Beatrix Stadler ist seit einem Jahr Verkaufsleiterin in der Friedrichstraße. Dreimal pro Woche kommt sie hierher, kümmert sich um die Organisation, hilft beim Verkauf oder bei der Buchhaltung – was eben so anfällt. Auch heute kommen noch viele Menschen in die Verkaufstelle, die wenig Geld haben und hier sehr günstig Anziehsachen, Schuhe, aber auch Haushaltsgegenstände, Koffer, Taschen, Schmuck und sogar kleinere Möbelstücke finden. Im Keller warten beispielsweise gerade zwei schlanke Sessel mit Leoparden-muster-Bezug auf neue Besitzer und sogar ein Rollator ist zu haben. Ein schmaler Geldbeutel ist aber mitnichten Voraussetzung, um hier auf Schnäppchensuche zu gehen. Alle Menschen sind willkommen. "Normalerweise nehmen wir auch Ware auf Kommission", berichtet Christa Hassenpflug, die Vorsitzende des Frauenrings in Heidelberg. Im Moment würden allerdings coronabedingt nur Spenden angenommen.

Hassenpflug wohnt in Leimen und kommt mehrmals in der Woche mit dem Fahrrad in die Altstadt. "Ich habe früher in Heidelberg gearbeitet und bin täglich mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Mir hat das gefehlt, also habe ich mir eine Aufgabe in der Stadt gesucht", erzählt sie. Eine Aufgabe – die wollte auch Beatrix Stadler. "Ich bin in Rente gegangen und nach einem Jahr habe ich gemerkt, nur noch Gymnastik ist mir nicht genug."