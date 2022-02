Heidelberg. (jola) Die Vangerowstraße in Bergheim soll von der Fehrentzstraße bis zur Mittermaierstraße künftig eine Fahrradstraße werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme zu prüfen haben Grüne, "Die Linke", Grün-Alternative-Liste (GAL) und SPD beantragt. Nachdem die Stadt bereits im Bezirksbeirat Bergheim ihre Pläne zur Umwidmung vorgestellt hatte, diskutierten die Stadträte im Mobilitätsausschuss ebenfalls darüber. Die Kosten dafür sollen 30.000 Euro betragen.

"Natürlich muss der eine oder andere Parkplatz wegfallen", sagte Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß. Die Mindestbreite für Fahrradstraßen beträgt laut Landesverkehrsministerium 3,50 Meter inklusive 50 Zentimeter breiten Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Autos, bei beidseitigem Parken bleiben nach Messungen eines Planungsbüros allerdings nur 2,80 Meter. Deshalb müsste das Parken an einer Straßenseite verboten werden.

"Es fallen nicht nur ein oder zwei Parkplätze weg, sondern mehrere", hielt "Heidelberger"-Stadträtin Marliese Heldner dagegen. Alexander Föhr findet die Fahrradstraßen-Lösung ebenfalls problematisch: "Da gibt es keinen wirklichen Konflikt", so der CDU-Stadtrat: "Die Probleme, die mit einer Fahrradstraße gelöst werden sollen, gibt es hier gar nicht." Er bilanziert: "Es ist sehr dogmatisch, wie hier vorgegangen wird."

"So ungefährlich ist die Straße nicht", meinte allerdings Luitgard Nipp-Stolzenburg von den Grünen – insbesondere an der Ecke Kirchstraße, wo Fahrradfahrer aus der Stadtmitte kommend von rechts nach links auf den gemeinsamen Fuß- und Radweg fahren müssen. "Da habe ich in den letzten Tagen zwei Beinahe-Unfälle gesehen." Diese gefährliche Stelle könne man doch aber erst einmal "besser und sicherer machen", so Matthias Kutsch von der CDU. Dafür brauche man keine Umwidmung. "Wir sollten die Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander ausspielen", so Kutsch.