In diesem Jahr wurde das Heidelberg-Haus in Montpellier 55 Jahre alt. Kurt Brenner leitete es 42 Jahre lang. Von Beginn an, sagt Brenner, sei er in Südfrankreich mit viel Sympathie aufgenommen worden. Foto: privat

Von Rolf Kienle

Heidelberg. Ein Erfolgsmodell ist 55 Jahre alt: Das Heidelberg-Haus in Montpellier nahm 1966 seine Arbeit auf. Dieser Tage sollte der Geburtstag in der Alten Aula der Universität gefeiert werden. Doch die aktuelle Pandemie-Situation machte dem Festakt einen Strich durch die Rechnung. Die RNZ sprach mit Kurt Brenner, der die Festrede halten sollte.

Herr Brenner, die Alte Aula ist für das Heidelberg-Haus in Montpellier, das Sie bis 2011 leiteten, gewissermaßen ein historischer Ort...

Die Gründung des Hauses war zunächst eine rein universitäre Initiative. Der Senat der Universität entschied damals in der Alten Aula, eine Begegnungsstätte für Studierende in Montpellier ins Leben zu rufen. Im Senatsprotokoll vom 23. Februar 1965 findet sich unter Tagesordnungspunkt 5 der knappe Satz "Errichtung eines Heidelberg-Hauses in Montpellier". Das war der Startschuss.

Wie kam es, dass das Haus gleich eine sehr repräsentative Adresse in der Altstadt beziehen konnte?

Es war die Stadtverwaltung von Montpellier, die das Haus aussuchte, eines der schönsten Palais der Stadt mit einer bedeutsamen Geschichte. Es war das ehemalige Hotel Saporta, auch als Hotel de la Bourse bekannt. Hier leitete ab Mitte des 16. Jahrhunderts der Medizin-Professor Saporta die Geschicke der Universität Montpellier.

Wie kamen Sie zu der Aufgabe, die Sie am Ende 42 Jahre lang ausübten?

Ich hatte an der Universität Heidelberg einen Lehrauftrag an der Abteilung angewandte deutsche Sprachwissenschaft und fand die Aufgabe interessant. Dass es 42 Jahre werden würden, war so nicht beabsichtigt. Ich hatte vor, das für zwei Jahre zu machen.

Wie wurden Sie damals in Montpellier aufgenommen? Wir sprechen schließlich von der Zeit der ersten Annäherungen zwischen den einst verfeindeten Ländern Frankreich und Deutschland.

Ich war überrascht und gleichzeitig berührt von der neugierigen Anteilnahme und Sympathie, die mir nicht nur von offizieller Seite entgegengebracht wurde. Tür und Tor standen mir offen. Der Bürgermeister und Uni-Rektor empfingen mich sofort in sehr wohlwollender Atmosphäre.

Wie kam das Haus mit seinen Angeboten bei den Franzosen überhaupt an?

Die erste große Überraschung war die Nachfrage nach unseren Sprachangeboten. Über 300 Teilnehmer hatten sich schon für das erste Semester eingeschrieben. Deutsch zu lernen war nicht nur durch die partnerschaftliche Beziehung zu Heidelberg gefragt, sondern vor allem durch die Aufbruchstimmung in den Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich.

Wie haben Sie die Sprachangebote umgesetzt?

Lehrkräfte hatten wir ebenso wenig wie finanzielle Mittel. Weder das Auswärtige Amt noch das Land Baden-Württemberg oder die Städte engagierten sich. Improvisation war das Gebot der Stunde. Wir mussten kurzfristig Honorarkräfte rekrutieren. Die Universitäten Montpellier und Heidelberg stellten Stipendiaten zur Verfügung und übernahmen Unterrichtsaufgaben oder halfen bei der Organisation.

Mit Erfolg?

Mit großem Erfolg. Das Konzept ging auf, und das Sprachkursprogramm erregte über den Stadtbereich hinaus Aufmerksamkeit. Das Generalkonsulat in Marseille setzte sich für uns ein und sorgte dafür, dass das Auswärtige Amt uns einen Zuschuss von 19.000 Mark gewährte.

Warum haben Sie im Jahr 2000 das Deutsch-Mobil ins Leben gerufen?

Nach der Wiedervereinigung ging das Interesse an der deutschen Sprache in Frankreich bedenklich zurück. Wir wollten neue Anreize schaffen. Dank Daimler-Benz und der Bosch-Stiftung konnten wir schließlich mit vier Bussen, dem Deutsch-Mobil, später mit zehn Bussen eine neue Nachfrage schaffen. Das Interesse an Deutsch stieg rasant an.

Wie hat sich das Heidelberg-Haus im kulturellen Montpellier bemerkbar gemacht?

Wir waren an zwei Filmfestivals beteiligt, am "Festival de cinéma juif et israélien" und am Filmfestival des neuen deutschen Films. Die hatten im kinobegeisterten Frankreich einen guten Ruf. Produktionen von Werner Herzog, Rainer Maria Fassbinder oder Wim Wenders wurden gezeigt.

Lebte die Partnerschaft zwischen den beiden Städten von Anfang an?

Ja, das kann man sagen. Sportvereine und viele andere Vereine trafen sich regelmäßig zu Veranstaltungen in Südfrankreich. Der Austausch funktionierte genau so wie sich die Väter der Städtepartnerschaft das vorgestellt hatten. Aus heutiger Sicht haben gerade die Begegnungen der Menschen in ihrem jeweiligen häuslichen Umfeld maßgeblich zum Ausbau guter Beziehungen der beiden Länder gesorgt.