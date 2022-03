Die russische Komponistin Olga Magidenko lebt seit 1994 in Deutschland. Nach elf Jahren in Sandhausen lebt sie nun in Heidelberg. Auf ihrem Tisch hat sie Drucke ihrer Kompositionen und Konzertplakate ausgebreitet. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Am besten sind die Kompositionen, die ihr die Träume schicken, findet Olga Magidenko. Sie steht dann auf und schreibt die Klänge auf. Meist tippt sie sie gleich in den Computer, denn schreiben kann sie nur mit ihrer linken Hand. Die Komponistin, die seit 1994 in Deutschland ist, elf Jahre in Sandhausen wohnte und jetzt in Heidelberg lebt, leidet unter Lähmungserscheinungen, seit ein Aneurysma in ihrem Gehirn platzte.

Ihr Handicap erträgt die 67-Jährige mit bewundernswertem Gleichmut. Sie trägt es auch schon lange mit sich – kaum dass sie mit ihrem damaligen Ehemann, dem Komponisten Alexander Raskatov – "Er ist viel berühmter als ich!" – und den Söhnen Jevgenij und Valentin nach Deutschland gekommen war. Damals hatte Raskatov bei Hannover ein Stipendium als Komponist angetreten. Seine Ehefrau war schon 1991 mit einer Komposition bei "Gegenwelten – Internationales Festival für Neue Musik" in Heidelberg vertreten. Festival-Gründerin Roswitha Sperber hatte sie auf Empfehlung der berühmten Komponistin Sofia Gubaidulina nach Heidelberg geholt. Und wie Gubaidulina 1991 bekam auch Olga Magidenko 2002 den Heidelberger Künstlerinnenpreis verliehen.

Ihre Musik ist zeitgenössisch, doch so, dass man sie gut hören kann, wie ihre Fans sagen. Olga Magidenko ist stolz darauf, denn sie will, dass ihr Publikum ihre Kompositionen auch versteht. Und zwar so, wie jeder sie selbst fühlt, denn erklären will sie ihre Werke nicht. Rainer Köhl, der langjährige RNZ-Musikrezensent, hat ihre Musik geliebt, in der er Eindrücke wie Naturtonklänge oder Gesänge der Einsamkeit verortete. Magidenko lacht: "Du bist besser als Mozart, sagte er einmal zu mir."

Oft liegt ihren Kompositionen ein Text zugrunde, oder ein erster Anstoß zur Arbeit kommt von einem Gedicht. Die Form will sie dann klar und pointiert setzen. Und ganz typisch für ihr Werk ist, dass alle Kompositionen einen Höhepunkt im vierten Teil erreichen, ehe die Auflösung erfolgt – eine ästhetische Proportionierung wie sie auch der Goldene Schnitt in Architektur und Kunst darstellt. "Das ist meine Regel", sagt die Komponistin, "das wirkt."

Ihr Opus 112 hat Olga Magidenko im Februar vollendet, doch weil sie auf Wunsch von Instrumentalisten oft kurze Auszüge aus den längeren Werken bearbeitet, könnte man genauso gut mehrere Hundert Kompositionen zählen. Eine Kammeroper "Medea" und ein Kindermusical "Der gestohlene Buchstabe" sind darunter. Früher war für sie eigentlich nur das existent, was aufgeführt wurde. Erst dann hörte sie ihre Ideen erwachen, denn sie schreibt Noten und Partituren einfach am Tisch auf, ohne sie etwa am Instrument zu prüfen. Sie hört sie im Kopf.

Erst mit den modernen Computernotenprogrammen kann sie ihre Aufzeichnungen sofort wahrnehmen. Dennoch: "Musik, die nicht gespielt wird, ist zweimal tot, für mich und für die Interpreten." Ihre Sinfonien Nummer 5, 6, und 7 beispielsweise wurden noch nie als Gesamtwerk gespielt; sie waren nur in Auszügen zu hören. Ihr Requiem, das gerade entsteht, wird, so hofft sie, noch in diesem Jahr von Cappella und Camerata Carolina in Heidelberg aufgeführt.

Ihr Vater Michael Magidenko komponierte am Klavier. Zwölf Opern waren dabei. "Dagegen bin ich armselig mit meinen zwei Werken," sagt Olga Magidenko. Ihr Zuhause als Kind war voller Musik, denn die Mutter war Pianistin und setzte ihre Tochter im Alter von sechs Jahren ans Klavier. Dass diese auch gleich Kinderlieder komponierte, war der Mutter gar nicht recht. Dafür sei später noch Zeit, fand sie.

Olga war immer ein "Papa-Kind". "Mein liebster Mann in meinem Leben", erklärt sie, "solch einen Menschen habe ich nie mehr gefunden." Michael Magidenko war im Alter von 15 Jahren per Autostopp aus der Ukraine nach Moskau gekommen mit der Absicht, Komponist zu werden. Er kannte damals keine einzige Note. Später nannte ihn seine Frau dann "mein Schubert". Er starb schon 1983. Seine Original-Kompositionen gingen verloren, als das Moskauer "Haus Propaganda" in den Zeiten des Umbruchs um 1990 geschlossen wurde. In dieser Einrichtung, so Olga Magidenko, wurden die Werke der sowjetischen Komponisten gesammelt und für Konzerte und Aufführungen an Theatern ausgeliehen. Aus dem Kopf hat sie 2013 zum 30. Todestag ihres Vaters seine zweite Oper nachkomponiert, in ihrer eigenen Interpretation. Im Gebäude der Heidelberger Seegartenklinik wurde diese dann aufgeführt.

Olga Magidenko studierte am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium Klavier bei Lew Wlassenko und Komposition bei Aram Chatchaturian. Weltruhm hatte Chatchaturian unter anderem mit seinem Ballett Gajaneh erlangt, das sein bekanntestes Werk enthält, den Säbeltanz. Zu diesem tanzte nicht nur Liselotte Pulver in einem Film von Billy Wilder auf dem Tisch, er wurde in den 1970er-Jahren in Deutschland auch durch Fernsehwerbung populär: "Komm, Brüderchen, trink – Kosakenkaffee!"

Chatchaturian war schon zwei Jahre tot, als Olga Magidenko mit ihrer ersten Sinfonie "Ostinato" 1980 den ersten Preis beim Kompositionswettbewerb der Sowjetrepubliken gewann. Von da an kaufte das Kulturministerium ihre Werke für sein Archiv und für Aufnahmen. Olga Magidenko konnte samt ihrer Familie davon leben. Dass sie nach ihrem Aufenthalt in Deutschland nicht nach Russland zurückging, hatte einen besonderen Grund, wie sie sagt: Ihre Söhne sollten nicht in den Tschetschenien-Krieg ziehen müssen.

Heute lebt der älteste Sohn Jevgenji in Kalifornien, er hat sich der Chemischen Biologie verschrieben. Valentin ist Autor in Berlin und hat seinen Posten als Redakteur für Kultur und Wissenschaft verloren, als das russische Staatsmedium "Sputnik" jetzt von der EU verboten wurde. Olga Magidenko, die inzwischen auch einen deutschen Pass, aber immer noch eine russische E-Mail-Adresse besitzt, findet den Krieg, der die Ukraine überzieht, schlimm. Aber sie besteht darauf, dass man in der Auseinandersetzung auch die andere, die russische Seite, hören müsse.