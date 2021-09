Von Birgit Sommer

Heidelberg. Frankreich und die französische Sprache stehen in Heidelberg wieder im Mittelpunkt eines Festivals. Die 16. Französische Woche vom 15. bis 24. Oktober wartet mit 45 kulturellen Veranstaltungen an 26 Orten auf. Zugang hat man jeweils nach den dann gültigen Vorschriften – dass man etwa geimpft, genesen oder getestet sein muss.

> Die Höhepunkte:Zur Eröffnung am Freitag, 15. Oktober, in der Hebelhalle kommt die Opéra Junior de Montpellier. Jung, frisch, fröhlich, peppig klingt, was die 16- bis 22-Jährigen aus der Partnerstadt Heidelbergs vortragen. Die große französische Schriftstellerin Marie N’Diaye präsentiert ihren druckfrischen Roman "Die Rache ist mein" am 24. Oktober um 11 Uhr im DAI, eine raffinierte Geschichte um eine Anwältin. Weine von 13 Winzern aus der Region Montpellier, dem größten Bio-Anbaugebiet in Frankreich, können vom 22. bis 24. Oktober im Haus der Begegnung in der Merianstraße verkostet werden.

Ein clowneskes Stück mit Matias Pilet, "La Fuite", eine Ode an das Leben in schweren Zeiten, läutet den Ausklang der "Französischen Woche" am Sonntag, 24. Oktober, um 16 Uhr in der Hebelhalle ein. "Sehr komödiantisch mit philosophischem Hintergrund", findet Festival-Leiterin Erika Mursa das Spiel des Protagonisten aus dem Nouveau Cirque. Dann wird es musikalisch: Die Kontrabassistin Pauline Dupuy und ihre Band präsentieren Chansons von George Brassens als Hommage an die selbstbewussten Frauen in dessen Songs. Mursa hat diese ungewöhnlichen Künstler bei einem Festival in Avignon entdeckt.

> Literatur: Schwerpunkt ist Québec, denn Kanada ist zum zweiten Mal Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Romane von Naomie Fontaine, Gabrielle Roy und Catherine Mavrikakis werden von ihren Übersetzerinnen vorgestellt. Mavrikakis ist selbst vor Ort, am 19. Oktober in der Stadtbücherei. Kulinarisch wird es am 18. Oktober im Café Friedrich mit Elsa Koester und ihrem Roman "Couscous mit Zimt". Eine musikalische, inszenierte Lesung stellte "Colette" am 21. Oktober im Zwinger 1 in den Mittelpunkt.

> Kino: Das Karlstorkino zeigt sieben Filme mit deutschen Untertiteln beim Cinéma québécois vom 16. bis 23. Oktober.

> Kunst: "Wahnsinnig komisch – Follement drôle" – durch die aktuelle Ausstellung der Prinzhorn-Sammlung mit Werken der Anstaltskunst aus Deutschland und Frankreich wird am 23. Oktober in französischer Sprache geführt.

> Gesellschaft: Eine Ausstellung im Rathaus ab 18. Oktober, "Gurs 1940", widmet sich dem Lager in Südfrankreich, in das damals auch Heidelberger Juden transportiert wurden. Der Historiker Jean-Samuel Marx spricht am 20. Oktober im Dolmetscher-Institut über Hindernisse für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Mehrere Veranstaltungen beschäftigen sich – 150 Jahre danach – mit der Pariser Commune.