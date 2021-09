Von Sebastian Klump

Heidelberg. Hinter sonst verschlossene Türen schauen – das war auch in diesem Jahr wieder möglich beim "Tag des offenen Denkmals". Deutschlandweit werden an diesem Tag seit 1993, koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, historische Bauten zugänglich gemacht und ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht. So auch am Sonntag, als 26 Denkmale in der Stadt sich für Besucher öffneten. In diesem Jahr fand der Aktionstag unter dem Motto "Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" statt, beschäftigte sich also damit, wie Denkmäler für die Öffentlichkeit aufbereitet werden. Die RNZ besuchte drei der historischen Orte.

> Erlöserkirche in der Altstadt: "Das ist die wahrscheinlich ökumenischste Kirche der Stadt", erzählte Ingrid Schuster von der altkatholischen Gemeinde und spielte darauf an, dass die Kirche in ihrer Geschichte von unterschiedlichsten Gruppen genutzt wurde. 1723 wurde die Kirche als Teil des dominikanischen Nonnenklosters erbaut. Dabei ist das Alter des Gebäudes nur ein Schein, meinte Schuster und nahm so auf das Motto des diesjährigen Aktionstages Bezug. "Denn das eigentliche Gebäude, das heute zu sehen ist, ist erst 100 Jahre später entstanden."

Im 19. Jahrhundert wurde das Kloster aufgelöst, die Kirche schließlich der Englischen Gemeinde zur Verfügung gestellt, die damals ihre Blütezeit erlebte. Später wurde das Gebäude für unterschiedlichste Zwecke genutzt, bis sie 1936 der altkatholischen Gemeinde überlassen wurde. Auch die wiedergegründete Englische Gemeinde nutzt die Kirche heute.

Im Zwinger gewährt das Theater den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen, der Technische Leiter Peer Rudolph erzählt von der Geschichte des Hauses. Foto: Philipp Rothe

> Zwinger des städtischen Theaters: Die Studioräume des städtischen Theaters und Orchesters sind nach langwierigen Renovierungsarbeiten wieder für Aufführungen geöffnet. Der Ort und das umliegende Areal zeugen von einer reichhaltigen Geschichte, so berichtete Peer Rudolph, technischer Direktor am Theater und Orchester Heidelberg, den Besuchern. Von der historischen Bedeutung des Viertels zeugt heute noch ein am Giebel der Zwingerhalle angebrachtes Wappen des Pfalzgrafen Franz-Ludwig (1664 - 1732), denn an diesem Ort stand seit dem 15. Jahrhundert ein Amtshaus des Deutschen Ordens. Im 19. Jahrhundert ging das Gebäude in Privateigentum über, wurde als Gasthaus genutzt. Schon in dieser Zeit wurde eine der Hallen des heutigen Theaters erbaut und bereits damals für Aufführungen verwendet. Später diente der Raum zeitweise als Turnhalle, bis das Kinder- und Jugendtheater in den 80er Jahren seinen Platz hier fand.

Von 2017 bis 2019 wurde das Gebäude umfassend saniert, die Dächer wurden repariert, die Bausubstanz gesichert und die technische Ausstattung auf den aktuellen Stand gebracht. "Als wir fertig waren, kam Corona", beklagte Rudolph. Der "Tag des offenen Denkmals" – für ihn ein willkommener Anlass, um auf den Ort und die Sanierung aufmerksam machen.

Im „Hendsemer Eiskeller“ von 1875 zeigen Heidrun Schlechter und Uwe Frank Bronzeplastiken von Pál Mathias. Foto: Philipp Rothe

> Hendsemer Eiskeller: Ungefähr vier Meter unter der Erde liegt der 1878 eröffnete Handschuhsheimer Eiskeller. In dieser Zeit entwickelte sich gerade das Straßennetz nördlich des Neckars, zahlreiche Wirtshäuser entstanden an den Hauptverkehrswegen, so auch das Gasthaus "Zur Bierquelle", das den Eiskeller bis in die 50er-Jahre nutzte. Auch heute beherbergt das Gebäude noch Gäste aus dem Ausland, hat sich seine Verwendung über die Jahre also erhalten. Der Keller zog am Sonntag besonders viele Interessierte an. Im Mittelpunkt stand eine Ausstellung des deutsch-ungarischen Künstlers Pál Mathias, dessen Bronzefiguren mythologische Motive darstellen. In seiner Kunst inspiriere ihn die Idee der Zeitlosigkeit, kommentierte er seine Arbeit in einem Film. Eines seiner Werke ist ein Abbild des antiken doppelköpfigen Gottes Janus. Man könne es aber auch als Bildnis des biblischen Gottes verstehen, der das zweite Gesicht einer Frau hat.