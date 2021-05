Von Werner Popanda

Heidelberg. Tausende Menschen waren dabei, als das Heidelberger Friedenskreuz am 14. September 1953 mit einem feierlichen Weiheakt der Öffentlichkeit übergeben wurde. Bis heute steht das Mahnmal für Frieden und Versöhnung an der Speyerer Straße in Kirchheim. Knapp 70 Jahre und Vandalismus haben dem Monument allerdings so zugesetzt, dass es nun saniert werden muss.

In einer Hochzinsphase wäre eine Sanierung aus Eigenmitteln erfolgt, sagt Georg Grädler von der Stiftung Heidelberger Friedenskreuz. Möglich gemacht hätte dies das von den Kirchheimer Eheleuten Rosa und Alfons Eller eingebrachte Stiftungskapital. Auf ihr ideelles, organisatorisches und finanzielles Engagement geht die Errichtung des Friedenskreuzes zurück. Normalerweise sei das Stiftungskapital gut bemessen, erklärt Grädler. So gut, dass jedes Jahr sogar ein Friedenspreis verbunden mit einem Preisgeld ausgelobt wird. Eine Sanierung des Friedenskreuzes würde das Stiftungskapital in diesen zinsfreien Zeiten jedoch zu stark schmälern, erklärt Grädler, denn sie würde mindestens 8000 Euro kosten.

Am 14. September 1953 wurde das Heidelberger Friedenskreuz in Kirchheim feierlich eingeweiht. Foto: pop

Das Monument benötigt nicht weniger als eine Generalüberholung. Der Sandsteinsockel müsse gesäubert und saniert, die Metallarmierung des Kreuzes auf der Rückseite stabilisiert, die Halterungen erneuert und der Korpus abgestrahlt werden. Letzterer weise an den Füßen zudem wieder jene Risse auf, die auf schwere Beschädigungen in der Nacht zum Pfingstmontag 1994 zurückgingen, sagt Grädler. Damals hätten Unbekannte dem Korpus beide Füße und eine Hand abgeschlagen. Infolge dessen sei sogar überlegt worden, den zerschlagenen Christus symbolisch so zu belassen. Durch die finanzielle Unterstützung der Stadt und großzügige Spenden aus der Bürgerschaft wurde dieses Gedankenspiel aber aufgegeben – und das Kreuz instandgesetzt. Auf eine solche Resonanz setzen Grädler und der Stiftungsvorstand jetzt erneut.

Hintergrund > Das Heidelberger Friedenskreuz wurde von dem Kirchheimer Ehepaar Rosa und Alfons Eller gestiftet. Am 3. Januar 1952 nannten beide vor ihrer Pfarrgemeinde folgendes Motiv: "Es soll sein ein Sühnekreuz für alle Sünden und schweren Vergehen in der vergangenen und heutigen Zeit, ein [+] Lesen Sie mehr > Das Heidelberger Friedenskreuz wurde von dem Kirchheimer Ehepaar Rosa und Alfons Eller gestiftet. Am 3. Januar 1952 nannten beide vor ihrer Pfarrgemeinde folgendes Motiv: "Es soll sein ein Sühnekreuz für alle Sünden und schweren Vergehen in der vergangenen und heutigen Zeit, ein Bittkreuz zur Bekehrung der Sünder, Irr- und Ungläubigen, für den Frieden im Volk und unter den Völkern, die Heimkehr der Gefangenen und für die großen Anliegen unserer Zeit und unserer heiligen Kirche." > Ein erster Kostenvoranschlag für die Errichtung des Friedenskreuzes sah Ausgaben von rund 10.000 D-Mark vor, am Ende kostete das Mahnmal aber gerade einmal etwas mehr als die Hälfte: 5187 Mark. Diese Differenz erklärte Alfons Eller in erster Linie mit der Eigenarbeit des Katholischen Männerwerks und des Jugendbundes sowie dem "Selbstkostenpreis" des Kunstbildhauers Franz Bergner. Schon im Vorfeld hatten sich die Ellers vehement für eine solide Finanzierung eingesetzt und die Stadt, das Land, Einzelpersonen und Firmen um Unterstützung gebeten. Die Spendenbereitschaft ließ allerdings zu wünschen übrig, weshalb die Ellers ein Darlehen aufnehmen mussten. > Den Platz für das Friedenskreuz wählte das Ehepaar Eller mit Bedacht aus. Exakt an dieser Stelle hatte zuvor ein mittelalterliches Steinkreuz mit christlichen Insignien und dem Wort "Pax" ("Frieden") gestanden. Als die Bauarbeiten für das neue Friedenskreuz Anfang der 1950er begannen, wurden die aufgefundenen Überreste des Vorgängerkreuzes in den neuen Kreuzessockel einbetoniert. Dort befindet sich auch ein Stein aus dem Petrusgrab in Rom und Erde vom Berg Golgota, die ein Prior der Abtei Neunburg beschafft hatte. (pop)

[-] Weniger anzeigen

Info: Wer für die Sanierung spenden will, kann sich per E-Mail an stiftung-friedenskreuz@st-peter-hd-kirchheim.de wenden oder schickt einen Brief an die Stiftung Heidelberger Friedenskreuz, c/o Pfarramt St. Peter, Lochheimerstraße 39, 69124 Heidelberg.