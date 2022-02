Von Robin Höltzcke

Heidelberg. Kroatien ist ein Land, in dem die Deutschen gerne Urlaub machen. Für Flüchtlinge ist es ein Ort des Schreckens. Diese Erfahrung machte der 23-jährige Jannik Jaschinski am eigenen Leib. Drei Monate lang half er an der bosnisch-kroatischen Grenze in Bihac und Velika Kladuša Geflüchteten. Dabei musste er mit anschauen, wie junge Männer und Familien bei dem Versuch, Kroatien zu durchqueren, scheiterten. "Wenn die kroatische Polizei Flüchtlinge aufgreift, dann halten sie ihnen das Gewehr direkt ins Gesicht, verprügeln sie, stecken sie in einen Kleinbus und bringen sie wieder an die Grenze zurück", erzählt Jaschinski. Außerdem müssten die Flüchtlinge ihr ganzes Hab und Gut verbrennen. Das geschehe bis zu 400-mal pro Woche. "Die Geflüchteten nennen es ,The Game’", so Jaschinski.

Mit dem gleichnamigen Titel "The Game – Spiel zwischen Leben und Tod" verfilmte die Regisseurin Manuela Federleine das Leid und den illegalen Transport der Geflüchteten an der bosnisch-kroatischen Grenze. Die Dokumentation läuft am Sonntag, 13. Februar, um 19 Uhr im Karlstorkino. Nach der Vorstellung sind Federleine und Jaschinski zum Gespräch vor Ort.

Jaschinski selbst hat auch an der Dokumentation mitgewirkt. Der Tübinger studiert seit 2016 in Heidelberg Jura und Volkswirtschaftslehre und wollte auf einer griechischen Insel Flüchtlingen helfen. Doch es kam anders. Die Hilfsorganisation Stelp aus Stuttgart habe ihm geraten, nach Bosnien-Herzegowina zu gehen. Hilfe sei dort dringend nötig. "Mitte September 2020 ging es mit einem Reisebus 18 Stunden lang bis an die bosnisch-kroatische Grenze", so Jaschinski. Zunächst habe er für eine bosnische Organisation gearbeitet. Danach für eine spanische Hilfsorganisation.

"Ich hatte viel über Flüchtlingshilfe gelesen, doch es war viel grausamer", erklärt Jaschinski. "Wir haben denjenigen geholfen, die gar nicht erst in das Flüchtlingslager gekommen sind, darunter Menschen aus Afghanistan, Pakistan, Nordafrika oder Bangladesch. Sie lebten in verlassenen Häusern, in Ruinen im Wald, sie froren und hatten weder Essen noch Trinken." Da die Hilfsorganisationen in Bosnien Herzegowina nicht geduldet seien, mussten Jaschinski und seine Mitstreiter häufig im Schutz der Dunkelheit mit einem Kleinbus Essen, Kleider und Decken verteilen.

Was den Menschen auf ihrem Fluchtversuch von Bosnien nach Kroatien widerfahre, sei katastrophal. "Wie die kroatische Polizei mit den Geflüchteten umgeht, ist einfach menschenunwürdig", klagte Jaschinski. "Einmal stand morgens ein Flüchtling bei einem Grad Celsius Außentemperatur in T-Shirt vor der Tür unserer Unterkunft und fragte nach Essen." Um den Mann versorgen zu können, habe Jaschinski auf sein Frühstück verzichtet.

Vereinzelt gebe es Bosnier, die den Geflüchteten helfen, obwohl sie mittellos seien. "Für mich waren die drei Monate frustrierend, weil die Flüchtlinge einfach nach ein paar Tagen wieder aus Kroatien zurückkamen", so Jaschinski. Es habe sich angefühlt, als hätte man nichts geschafft, da man immer wieder von vorne anfangen müsse.

Info: Der Dokumentarfilm "The Game – Spiel zwischen Leben und Tod" läuft am Sonntag, 13. Februar, um 19 Uhr im Karlstorkino, Am Karlstor 1. Tickets kosten 7,50 (ermäßigt 6,50) Euro und können unter Telefon 06221 / 9789 18 oder im Internet unter www.karlstorkino.de bestellt werden. Für die Vorstellung gilt 2G-plus.