Heidelberg. (RNZ) Jedes Jahr im Januar treffen im Karlstorbahnhof unter dem Motto "Carambolage" Kabarett- und Comedy-Formate aufeinander, um in der kalten Jahreszeit für Erheiterung zu sorgen. Dass aktuell die meisten eine Portion Humor vertragen können, ist auch den beiden Künstlerinnen Jacqueline Feldmann und Fee Brembeck bewusst. Sie erklärten sich deshalb kurzerhand bereit, anstelle ihrer aufgrund der Pandemie abgesagten Festivalabende im Internet aufzutreten. Und sie sind nicht die einzigen, die mit dem Karlstorbahnhof für Online-Kultur sorgen.

> Freitag, 22. Januar, 18.30 Uhr: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deswegen präsentiert Jaqueline Feldmann unter diesem Titel am 22. Januar einen Livestream der besonderen Art. Online, aber nicht weniger persönlich gibt sie einen einzigartigen Einblick in ihr Stand-up-Comedy-Programm "Plötzlich Zukunft! Konnt’ ja keiner wissen…!” und erzählt auch von ganz persönlichen Geschichten aus dem vergangenen Jahr.

> Samstag, 23. Januar, 18.30 Uhr: Die Kabarettistin, Autorin und Poetry-Slammerin Fee Brembeck bietet ein Wortfeuerwerk der Extraklasse und leitet humorvoll und kurzweilig durch ihr persönliches Best-of.

Beide Auftritte finden über die interaktive Videokonferenz-Plattform Zoom statt, eine Anmeldung per E-Mail an info@karlstorbahnhof.de ist jeweils bis 16 Uhr am Veranstaltungstag erforderlich. Die Online-Veranstaltungen sind nach Anmeldung kostenlos, Spenden und Anmeldungen für den Förderverein des Karlstorbahnhofs werden gerne entgegengenommen.

> Mittwoch, 27. Januar, 19 Uhr: Ebenfalls im Januar ist das Poetry-Slam-Format "Word Up!" mit einer Online-Show im Programm des Karlstorbahnhofs vertreten. Eine ganze Reihe talentierter Slammerinnen und Slammer stehen an diesem Abend auf der Bühne des Karlstorbahnhofs und präsentieren ihre Kunst für das Publikum zu Hause. Anmeldung auch für diese Veranstaltung bis 16 Uhr am Veranstaltungstag per E-Mail an info@karlstorbahnhof.de. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Freitag, 5. Februar, 20 Uhr: Ein Konzert von "Geistha" aus Mannheim mit futuristischem Elektropop und einer spektakulären visuellen Inszenierung erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer im Februar. Dabei nutzt die Band alle Möglichkeiten der Karlstorbahnhof-Bühne für einen aufwendigen Livestream-Abend. Den Link gibt es am Veranstaltungstag unter www.karlstorbahnhof.de.

Zum gemeinsamen Genuss von Literatur und Gedankenaustausch lädt im Januar und Februar zudem das Literaturprojekt Shared Reading ein. Von Heidelberg und Mannheim aus bieten ausgebildete, ehrenamtliche Leseleiterinnen und -leiter Shared-Reading-Abende in deutscher und englischer Sprache online an.

Infos und Anmeldung unter: www.karlstorbahnhof.de/sharedreading.