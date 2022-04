Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Die Welt von morgen entsteht dort, wo die Welt von gestern noch immer sichtbar ist. Auf dem Landfried-Komplex zwischen Bergheimer, Mittermaierstraße, Alte Eppelheimer Straße und Karl-Metz-Straße wurde früher Tabak verarbeitet. Heute legen sich hier, umgeben von Backsteinmauern, Kunden, Partner und Mitarbeiter des Softwarekonzerns SAP in Workshops Federboas um den Hals, schreiben mit Kreide an Deckenbalken oder kleben bunte Post-its an Wände. Zwischendurch lassen sie sich mit ihrem Laptop in Hängesessel und Sofas fallen oder ziehen sich in Meetingräume zurück, die "Sherlock Holmes" und "Tausendundeine Nacht" heißen.

Das SAP AppHaus im Stadtteil Bergheim ist das kreative Denklabor des Walldorfer Softwareunternehmens. Es bietet eine Umgebung, die dafür geschaffen scheint, innovativ zu sein. Vor Whiteboards, auf großen Monitoren, an Sprungkästen und Tischen aus alten Kabelspulen arbeiten Mitarbeiter gemeinsam mit Kunden und Partnern an Lösungen für komplexe Aufgaben – und an Ideen für die Zukunft. Eine der Grundlagen für die Zusammenarbeit nennt sich "Design Thinking". Dabei handelt es sich um eine Methode aus der modernen Arbeitswelt, mit dem Ziel, kreative Softwarelösungen zu entwickeln, die Probleme von Kunden und Käufern zu bewältigen und Geschäftsprozesse nachhaltig zu verbessern.

2013 gegründet, war das Heidelberger AppHaus anfangs eher eine Anlaufstelle für konkrete Probleme einzelner SAP-Kunden. Damals sei es oft darum gegangen, Kunden zu helfen, die sich über mangelnde Benutzerfreundlichkeit der SAP-Software beschwert hätten, sagt Andreas Hauser, der das AppHaus und die Idee dahinter mit entwickelt und aufgebaut hat. Heute leitet er fünf solcher Häuser weltweit. In Heidelberg, Berlin, Seoul, Palo Alto und New York arbeiten rund 60 Mitarbeiter in hippem Arbeitsambiente zuverlässig an neuartigen Prozessen und Lösungen für verschiedene Arbeits- und Anwendungsbereiche. Zudem gibt es das SAP AppHaus Network, das mehr als 17 Entwicklungspartner der SAP weltweit umfasst – von Nordamerika über Europa und China bis Australien.

Eine von vielen Erfolgsgeschichten, auf die man im Heidelberger AppHaus zurückblicken kann, ist das Projekt "OP 4.1". Der digitale Operationssaal-Assistent wurde gemeinsam mit verschiedenen Partnern entwickelt. Die "OP 4.1"-Plattform soll unterschiedliche Anbieter von Medizinprodukten und Softwarelösungen vernetzen. Von unzähligen Daten gestützt, kann sie Ärzte und Chirurgen während der Operation eines Patienten mit den relevanten Informationen zur richtigen Zeit versorgen und bietet Navigationshilfen. So projiziert eine App dem Chirurgen auf Sprachbefehl etwa einen Tumor und danebenliegende Blutgefäße dreidimensional ins Sichtfeld. Noch ist "OP 4.1" ein Prototyp, doch im AppHaus ist man sich sicher, dass so der Operationssaal der Zukunft aussieht.

Nicht nur mit der Zukunft der Medizin, auch mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen sie sich an den AppHaus-Standorten des Softwarekonzerns. Während der Pandemie, als sich Büros leerten und Menschen plötzlich digital zusammenkamen, stellte man sich dort die Frage, in welcher Form und unter welchen Bedingungen künftig optimal zusammengearbeitet werden kann. Dafür wurden Kunden, Partner und SAP-Mitarbeiter nach ihren eigenen Erfahrungen in Workshops und im Alltag gefragt und neue Wege ausprobiert – mit dem Ergebnis: Die Zukunft der Arbeit ist hybrid, sie vereint das Beste aus beiden Welten, aus analogem und digitalem Arbeiten. In der Studie "Next WoW" (kurz für "The next way of working") haben sie ihre Idee für die Arbeitswelt von morgen zusammengefasst. Sie soll andere Menschen, Firmen und Organisationen inspirieren und zu Innovation und Erfolg anleiten.

Wie die Zukunft der Büroarbeit aussehen könnte, lässt sich bei einem Besuch im Heidelberger SAP AppHaus erahnen. Es ist verteilt auf zwei Räumlichkeiten in nebeneinanderliegenden Gebäuden – das AppHaus Base und das AppHaus Extension. Das kleinere AppHaus Extension bietet Arbeitsräume, die von Kunden und Mitarbeitern für längere Zeit gebucht und gemietet werden können. Im AppHaus Base stößt man auf einen riesigen Workshop- und Veranstaltungsbereich, in dem bis zu 120 Menschen Platz finden. Direkt nebenan gibt es ein Großraumbüro mit zahlreichen Arbeitsplätzen und Monitoren, an denen sich Teammitglieder und andere SAP-Mitarbeiter flexibel Plätze buchen können. Um Flexibilität dreht sich im AppHaus sowieso alles. Sogar die Tische, Sofas und Regale haben sie hier mit Rollen ausgestattet, um die Arbeitsumgebung schnell an unterschiedlichste Anforderungen und Situationen anpassen zu können.

Mitten im Großraumbüro, zwischen Rollcontainern, Pflanzen und freiliegenden Balken, sitzen und arbeiten Andreas Hauser und sein Team. Die meisten von ihnen sind Geschäftsexperten, Software-Architekten und Designer. Wie auch bei der deutschen Designschule "Bauhaus" gehe es um ein multidisziplinäres Team und flache Hierarchien, sagt Hauser. Am wichtigsten sei, dass jedes Teammitglied etwas positiv bewegen und verändern wolle. Er selbst ist Wirtschaftsinformatiker, seit 30 Jahren im Unternehmen und sieht sich als "Coach" des Teams. "Wenn die Arbeitsatmosphäre stimmt, und Menschen sich wohlfühlen, werden sie auch kreativ", sagt Hauser.

Spricht der 50-Jährige über das SAP AppHaus und seine Arbeit, erwähnt er immer wieder den Begriff "menschenzentriert". Persönlich mit Partnern und Kunden ins Gespräch kommen, miteinander statt getrennt voneinander arbeiten, vertrauensvolle und langfristige Verbindungen zueinander aufbauen – das ist einer der zentralen Werte, denen sich Hauser und seine Kollegen verschrieben haben, um die Welt von morgen zu gestalten.

Ihre Arbeitskultur und ihre Ideen wollen sie weiterhin Partnern und Firmen rund um den Globus vermitteln. Alles, was hier gelernt werde, fließe automatisch auch in die Walldorfer Firmenzentrale und in die allgemeine Software-Entwicklung ein, sagt Andreas Hauser. Und so sorgt das Team im AppHaus mit seiner Arbeit auch dafür, dass sich die Wahrnehmung des Softwarekonzerns verändert. Vorbei die Zeiten, in denen manche den Namen SAP noch mit einem angestaubten IT-Dinosaurier aus den 90er-Jahren verbanden. "In der SAP von heute", sagt Hauser, "steckt viel AppHaus."