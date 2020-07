An Sitzgelegenheiten wie diesen mangelt es derzeit auf dem Bismarckplatz. Foto: pne

Heidelberg. (pne) Sitzen auf dem Bismarckplatz – derzeit ein Luxusgut. Ein Unding, wie eine unserer Leserinnen findet. Sie beschwert sich, dass bestehende Sitzgelegenheiten entfernt wurden und man sich nur noch ins Bushäuschen setzen könne. Abstandhalten sei so kaum möglich.

Ein Stadtsprecher bestätigt auf RNZ-Anfrage, dass drei Bänke auf dem Platz abgebaut werden mussten. "Sie waren so beschädigt, dass sie nicht mehr repariert werden konnten." Das Problem: Da die Bänke auf dem Platz "objektgeschützt" seien, dürften die alten Bänke nur von neuen Bänken desselben Typs ersetzt werden. Doch diese Bänke würden nicht mehr hergestellt. Die Stadt arbeite nun an einer Alternative, so der Sprecher. "Natürlich wollen wir schnellstmöglich Ersatz schaffen."