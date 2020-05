Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Sanierung und der Umbau der Stadthalle haben sich bedingt durch die Corona-Krise und kleinere Umplanungen um einige Wochen verzögert. "Ursprünglich wollten wir Ende März den Bauantrag einreichen", sagte Projektleiter Sebastian Streckel von der städtischen Gesellschaft für Grund und Hausbesitz (GGH). Das soll nun innerhalb der nächsten beiden Wochen geschehen. Aller Voraussicht nach lässt sich der anvisierte Wiedereröffnungstermin im Frühling 2022 jetzt nicht mehr halten. "Es wird wohl Sommer 2022 werden", so Mathias Schiemer: Geschäftsführer von "Heidelberg Marketing" – und zwar nach den Sommerferien. Der aktuelle Sachstand im Überblick:

Was wird derzeit in der Stadthalle gemacht? "Wir sind noch bei den bauvorbereitenden Maßnahmen", erklärt Streckel. So laufen Untersuchungen für ein Schadstoffgutachten, die Bauleitung überprüft, wo schon während des Baugenehmigungsverfahrens mit dem Rückbau begonnen werden kann. Auch offene Fragen zur Baustelleneinrichtung werden geklärt, die restlichen Möbel ausgelagert. "Ebenso gibt es für die Bauzeit noch Abstimmungsbedarf", so Streckel. Als Beispiel nennt er Gespräche mit der Feuerwehr zum Brandschutz oder mit dem Landschaftsamt, über welche Wege die Baustelle angefahren wird. "All das spart uns später Zeit und Kosten", sagt der Projektleiter. Aktuell seien nur wenige Arbeiter vor Ort. Die Restauratoren hätten ihre Untersuchungen längst beendet.

Warum kam es zu Verzögerungen? Bei der Voruntersuchung traten laut Schiemer zwei Probleme zutage, die kleinere Umplanungen notwendig machten. Und zwar bezieht die Weiße Flotte an ihrem Anlegeplatz am Neckarlauer Wasser aus der Leitung der Stadthalle. Da wegen des Hochwasserschutzes unter dem Bauwerk eine Wanne eingezogen werden muss, wird die Leitung langfristig verlegt und so muss für die Dauer der Arbeiten eine Behelfslösung her. "Wenn alles renoviert ist, bekommt die Weiße Flotte ihren eigenen Anschluss", verspricht Schiemer.

Das zweite Problem sind die Bäume auf dem Montpellierplatz, deren Wurzeln näher an die Stadthalle heran ragen als ursprünglich gedacht. "Daher mussten die Pläne für den Technikbau unter dem Platz noch einmal angepasst werden. Schließlich wollen wir alle Bäume retten", so Schiemer. Geringfügige Verzögerungen gab es auch wegen der Corona-Krise. So mussten neue Arbeitsweisen einstudiert werden: mit Video- und Telefonkonferenzen statt Begehungen vor Ort. "Wir haben auch bewusst Geschwindigkeit rausgenommen", sagt Streckel: "Um sicherzugehen, dass der Bauantrag, wenn wir ihn einreichen, voll und ganz abgestimmt ist."

Gab es Vorgaben des Landesdenkmalamtes, die zu Umplanungen geführt haben? Dies war laut Streckel vor allem für die Planungen im Merian-Saal der Fall. Statt der alten Lüftungskanäle, die dort verbaut sind, werden in Zukunft viel größere notwendig. "Wir wollten behutsam in die Decke eingreifen", erklärt Streckel, doch der oberen Denkmalbehörde sei es wichtig gewesen, darauf zu verzichten. Zusammen habe man nun einen guten Kompromiss gefunden: Über die Aufbauten auf der Empore und über den Keller soll künftig die frische Luft in den großen Saal geleitet werden.

"Wir hatten regelmäßige Termine mit dem Denkmalschutz", betont Streckel. Jedes Mal sei es um bestimmte Themen gegangen: die historischen Fenster, die Lüftung, den Aufzug. "Die Abstimmung wird auch während der Arbeiten fortgesetzt." So müsse etwa noch das Farbkonzept abgestimmt werden. Streckel: "Die großen Punkte haben wir aber gelöst." Was den Einbau der umstrittenen Hubböden im großen Saal angehe, hätten die Denkmalschützer keine Bedenken geäußert.

Wie geht es nun weiter? Über die Dauer des Genehmigungsverfahrens entscheide die Baurechtsbehörde. Streckel betont aber, dass vielleicht schon über eine Teilbaugenehmigung einige Arbeiten erledigt werden können, besonders wenn sie nicht den Denkmalschutz berühren. Der Projektleiter denkt hier zum Beispiel an den Bau der Technikzentrale. Mit dem eigentlichen Baubeginn sei erst im Herbst zu rechnen.