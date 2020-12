Heidelberg. (shy) Im Jahr 2016 – kurz nach dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin, bei dem ein Attentäter einen Lkw in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt steuerte – tauchten in der Altstadt erstmals Betonsperren auf. Sie wurden damals am Karlsplatz und am Beginn der Hauptstraße, gegenüber vom Bismarkplatz, aufgestellt. Fortan tauchten sie stets in der Weihnachtszeit und zum "Heidelberger Herbst" auf. Doch dieses Jahr fehlen die Betonsperren.

Wie die Stadt auf RNZ-Nachfrage mitteilt, ist der Ausfall des Weihnachtsmarkts der Grund. Aktuell sei zudem die Polizei zur Überwachung der Corona-Verordnung stark präsent in der Innenstadt, sodass Betonsperren nach derzeitiger Sicherheitslage nicht angezeigt seien.

Am Dienstag war ein Mann in Trier mit einem SUV in eine Fußgängerzone gefahren und tötete dabei fünf Menschen und verletzte viele Menschen. Ob Betonabsperrungen, wie jene, die in den vergangenen Jahren in der Altstadt standen, eine solche Tat verhindern können, ist umstritten.