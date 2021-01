Von Holger Buchwald

Heidelberg. Zugeparkte Gehwege, überhöhte Geschwindigkeit von Autofahrern, unüberwindbare Hindernisse für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen: Die Lobbyarbeit für Fußgänger hat durch die Corona-Krise nichts von ihrer Bedeutung verloren. Die Interessengemeinschaft Fußverkehr (IG Fuß) will daher auch in diesem Jahr die Probleme angehen.

Der Tod von Peter Bews hat eine schmerzhafte Lücke hinterlassen. Er war das Gesicht und die Stimme der IG Fuß, verpasste kaum eine Gremiensitzung, in der es um die Belange von Fußgängern und vor allem um die Sicherheit von Kindern im Verkehr ging. "Er hat so viel gemacht, war so unglaublich aktiv. Daher reißt sich gerade niemand um die Sprecherrolle", sagt Barbara Holborn. Nachdem aber Felix Berschin, Vorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland in Heidelberg, in einem offenen Brief das IG-Fuß-Mitglied Wolfgang Weber offen und persönlich anging, stellen sich Holborn und andere Aktive der Interessengruppe nun hinter Weber.

Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern befürchtet die IG Fuß, wenn die neue Neckarbrücke nach den Plänen von „Schlaich Bergermann Partner“ gebaut werden. Repro: IBA Heidelberg

Inhaltlich hatte Weber die Pläne für die Fuß- und Radwegebrücke über den Neckar kritisiert, worauf Berschin ihm vorgeworfen hatte, dass er von der IG Fuß nicht als Sprecher legitimiert sei. "Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht", widerspricht hingegen Ulrike Künzer – im Juli gab es ein persönliches Treffen, bei dem es bereits um die Radbrücke gegangen sei. Danach lief die Absprache über Mail oder Telefon. Die IG Fuß sei ja auch nicht gegen die Brücke, der Entwurf des drittplatzierten im Realisierungswettbewerb von "Mayr Ludescher Partner" sei jedoch besser geeignet als der des Siegers "Schlaich Bergermann Partner".

Die von der Jury favorisierte Brücke sei zu steil, in Teilbereichen seien Fuß- und Radweg nicht gut genug voneinander getrennt, vom Gneisenaupark auf der Bergheimer Seite des Neckars fehlten Aufzüge für mobilitätseingeschränkte Personen. Zudem sei zu befürchten, dass auf der Neuenheimer Seite aufgrund der baulichen Gegebenheit, die Radler lieber die Fußgängerrampe zum Neckarufer nehmen, anstatt einen großen Bogen zu fahren.

Die Brücke müsse auch für Fußgänger so sicher wie möglich gemacht werden, fordert Michael Wendel. Als Bewohner des Ochsenkopfs nutze er derzeit noch oft den Wieblinger Wehrsteg, doch der stehe nach dem Neubau der Brücke nicht mehr zur Verfügung. "Wir wollen den Bau der Brücke weder verzögern noch gar torpedieren", fügt Ulrike Künzer hinzu: "Auf die Stadt kommen aber noch viel mehr Kosten hinzu, wenn nach der Fertigstellung noch einmal umgebaut werden muss."

Künzer hat auch gleich ein Beispiel parat, wo die Verkehrsplaner in der Vergangenheit die Belange der Fußgänger nicht angemessen berücksichtigt hätten: An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage und Sofienstraße. Die neue Radachse Adenauerplatz wurde so gestaltet, dass Radler, die von der Gaisbergstraße kommend nach links in die Kurfürsten-Anlage einbiegen wollten, sich mitten auf dem Gehweg aufstellen sollten, um auf ihre grüne Ampel zu warten. Unbefriedigend sei die Situation für Radler und Fußgänger auch an der Ostseite des Hauptbahnhofs, an der Ampel über die Lessingstraße.

Die Arbeitsgruppen der IG Fuß arbeiten an ganz unterschiedlichen Themen. Mal geht es wie bei Holborn um Aktionen, dass zum Beispiel Kinder in Absprache mit der Stadt Straßen im verkehrsberuhigten Bereich bemalen dürfen, ein andermal werden bunte Kinderfiguren, die "Kleinen Heidelberger", aufgestellt, um Radler und Autofahrer darauf hinzuweisen, dass an dieser Stelle auch Kinder unterwegs sind.

Ulrike Künzer hat in ihrer Gruppe dem Gehwegparken den Kampf angesagt. Neuerdings schreibt sie auch Fachaufsichtsbeschwerden an das Regierungspräsidium, wenn zum Beispiel wie in der Mittermaierstraße die Geh- und Radwege so schmal sind, dass sie rechtlich gar nicht mehr zulässig wären. Diese Beschwerde hatte zwar keinen Erfolg. Doch die IG Fuß lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Künzer: "Bis in der Ladenburger Straße das Gehwegparken unterbunden wurde, hat es auch anderthalb Jahre gedauert."

Info: Wer bei der IG Fuß mitmachen möchte, kann sich per Mail an sie wenden: kontakt@igfuss-hd.de