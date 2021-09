Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Türen des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) waren in den zurückliegenden eineinhalb Jahren häufig geschlossen – häufiger als es DAI-Direktor Jakob Köllhofer lieb war. Die Corona-Pandemie legte viele Monate auch den Betrieb im Kulturhaus in der Sofienstraße lahm. Doch diesen Herbst soll alles anders werden – "wir setzen auf volle Präsenz", sagt Köllhofer im RNZ-Interview.

Herr Köllhofer, bei unserem letzten Gespräch bezeichneten Sie die Pandemie als "Inkubator für Veränderungen". Auch das DAI werde sich notwendigerweise ändern müssen. Gut ein Jahr später: Was hat sich letztlich wirklich geändert?

Ich stehe dazu: Die Pandemie war und ist Inkubator für Veränderungen. Viele Projekte, die wir in den vergangenen Jahren angegangen sind, hätten wir in dieser Intensität ohne Pandemie nicht vorantreiben können. Die Gründung der ersten DAI-Schule etwa, die im September eröffnet. Oder auch die Umwandlung der Bibliothek in einen Marktplatz der Ideen, wo man nicht nur liest, sondern sich auch austauscht und vernetzt. So wird es in der Bibliothek ab dem Herbst viermal wöchentlich ein "Luncheon" geben – also ein Mittagessen mit Vortrag und Diskussion. Das Haus hat die Zeit genutzt. Wir sind auf einem guten Kurs.

Das betrifft sicherlich auch den Bereich der Digitalisierung ...

Ganz genau. Wir haben technisch massiv aufgerüstet und sehr viel Geld investiert. Dank des Streamings können wir nun in die ganze Welt ausstrahlen. Das DAI wirkt quasi als Lupe für den Rest der Welt, nach Heidelberg zu schauen und schließlich auch nach Heidelberg zu kommen. Ich bin zuversichtlich, dass das auch einen nachhaltigen Effekt auf unsere Mitgliederzahlen haben wird.

Was erwartet die Menschen denn im Herbst im DAI?

Ein Fest der Begegnung! Wir setzen auf volle Präsenz. Bei unserem Festival "Geist Heidelberg" vom 5. Oktober bis zum 19. Dezember stellen wir wieder die drängendsten Fragen unserer Zeit. Wir haben zahlreiche spannende Gäste – auch viele Frauen in der Wissenschaft. Dame Jocelyn Bell Burnell etwa, die mit der Entdeckung der sogenannten Pulsare vor über 50 Jahren einen neuen Zweig der Astronomie ebnete. Ihr Doktorvater wurde sieben Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet – sie ging leer aus.

Es geht beim Festival also auch darum, den Frauenanteil am Erfolg der Wissenschaft zu zeigen?

Wir werden verschiedene Themenbereiche und Probleme beleuchten – und ja, wir zeigen auch, welch starke Rollen Frauen in der Wissenschaft spielen. Wir wollen die Menschen fit machen für dieses 21. Jahrhundert. Es wird sich vieles ändern müssen – insbesondere, um der Klimakrise zu begegnen. Wir werden anders reisen, anders essen, uns anders bewegen müssen. Wir wollen die Menschen mitnehmen auf diesem Weg, ihnen die nötigen Informationen an die Hand geben, möglichst viele Angebote machen, eine verlässliche Orientierung bieten, damit man sich am Ende eine fundierte, nüchterne Meinung bilden kann.

Sie spielen darauf an, dass Debatten gerade in Pandemie-Zeiten häufig sehr emotional geführt wurden ...

Genau. Die Emotionalität muss herausgenommen werden aus der Debattenkultur. Übrigens auch in den Medien. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine Renaissance der Aufklärung brauchen. Der Kognitionspsychologe Steven Pinker wird dazu im November sprechen – er ist ein leidenschaftlicher Verteidiger der Rationalität und plädiert für den besseren Gebrauch des Verstandes.

Die Menschen nutzen derzeit also zu wenig ihren Verstand?

Ich sage, die Menschen müssen verstehen, was Wissenschaft ist. Viele denken, Wissenschaft sei Religion, wo es Gut und Böse, Himmel und Hölle, gibt. Doch dem ist nicht so. Wissenschaft lebt vom Irrtum, von der Falsifikation. Nur durch sie können wir die Herausforderungen des Jahrhunderts meistern. Bei "Geist Heidelberg" wollen wir deshalb Natur- und Geisteswissenschaften vernetzen, sie dort, wo sie voneinander profitieren, in den Dialog bringen.

Emotional diskutiert wird insbesondere auch unter Geimpften und Ungeimpften. Wie kann ein Festival wie "Geist Heidelberg" dazu beitragen, die Spaltung in der Gesellschaft, die so entsteht, aufzuhalten?

Das ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit! Und auch hier sage ich: Wir müssen einander die Hände entgegenstrecken und in den Dialog kommen. Und dies möglichst vorwurfslos. Wir müssen den anderen mit seiner Meinung und seinen Taten respektieren – nur so kann man ihn eventuell noch von einer anderen Meinung überzeugen. Aber Vernunft kann hier viel erreichen.

Apropos Emotionen: Letztes Jahr musste "Geist Heidelberg" wegen Corona abgesagt werden. Haben Sie angesichts steigender Infektionszahlen Angst, dass es das Festival erneut treffen könnte?

Nein! Ich glaube an die Impfung. Ich vertraue darauf, dass diese uns volle Säle im Herbst ermöglichen wird, ohne dass jemand Angst haben muss.

Im September wollten Sie auch das DAI-Begeisterhaus eröffnen. Wie ist da der Stand der Dinge?

Wir sehen die letzten 100 Meter. Doch auch wir leiden unter den Lieferverzögerungen der verschiedensten Branchen, etwa beim Holz. Eine Tür wird etwa erst im November geliefert. Wir sind aber zuversichtlich, den Umbau baldigst abgeschlossen zu haben – und ich bin sicher, dass dann ein neuer Geist in Heidelberg seine Chance erhält, wo vor allem gemacht und experimentiert wird.