Die Stadt hat zwei Blumenkübel am Kranichplatz im Pfaffengrund aufstellen lassen, um den Platz zumindest etwas aufzuwerten. Auf große Begeisterung stieß das nicht. Foto: Philipp Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg-Pfaffengrund. Ein attraktiver Platz mit Aufenthaltsqualität ist der Kranichplatz im Pfaffengrund nicht. Immerhin sind inzwischen auf Drängen der Bezirksbeiräte zwei Pflanzkübel von der Stadt außerhalb der Privatflächen des Einkaufsmarktes aufgestellt worden. Weniger Begeisterung gab es in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats allerdings über die Aktivitäten der Stadt auf dem Marktplatz.

Simone Merkel vom Stadtplanungsamt, die an der Sitzung teilnahm, hatte keinen leichten Stand. Eine besondere Aufwertung seien "zwei seelenlose Pflanzenkübel in hinrottender Trostlosigkeit" am Kranichplatz eher nicht, bemerkte Bezirksbeirat Johannes Weber (Die Partei). Auch Petra Fetzer von den Grünen ließ durchblicken, dass man sich dafür zwar bedanke, aber sich "insgesamt mehr vorgestellt habe."

Eigentlich könnte der Marktplatz ganz hübsch sein, allerdings dient er nur als Parkplatz. Im Stadtteil wünscht man sich seit Jahren, dass sich das ändert. Foto: Philipp Rothe

Zumal die Verwaltung auch dem Ansinnen der Pfaffengrunder, auf dem Kranichplatz das öffentliche W-Lan Heidelberg4You anzubieten, eine Absage erteilte. "Die Fläche dort ist überwiegend Privatfläche, in deren Nähe sich kein städtisches Netz und kein Verteilerpunkt befinden", betonte Merkel. Eine Anbindung sei deshalb "wirtschaftlich nicht realisierbar." Um den Platz trotzdem mit W-Lan zu versorgen, schlage die Stadt vor, dass Gastronomen oder Anlieger vor Ort ein Gäste-W-Lan ausstrahlen könnten. "Die Stadt kann das beratend unterstützen."

Auch der Wunsch nach der Einrichtung einer VRN-Nextbike-Fahrradverleihstation stieß bei der Verwaltung zunächst auf Skepsis. "Hinsichtlich finanzieller und gestalterischer Aspekte müssen wir das noch prüfen", hieß es. "Wir werden den Kranichplatz sicher nicht zur grünen Oase machen können", fasste Stadtteilvereinsvorsitzender Heinz Schmitt zusammen. Aber was da am Marktplatz gerade passiere, ärgere ihn viel mehr. Dass "die Stadt dort Sachen macht, ohne irgendeinen von uns zu fragen oder auch nur im Vorfeld darüber zu informieren", kritisierten auch andere Bezirksbeiräte. Seit Jahren wünsche man sich im Stadtteil eine grundhafte Aufwertung dieses Platzes, der bislang meist nur als Parkfläche diene.

Simone Merkel konterte und erinnerte daran, dass der Antrag aus der Mitte des Bezirksbeirats im November 2020 nach einer Umgestaltung aus Kostengründen nicht umsetzbar gewesen sei. Jetzt aber seien begrenzte Mittel im Haushalt frei geworden und die würden eingesetzt für kleinere Verbesserungen der Situation. Eine komplette Umgestaltung des Marktplatzes würde laut Schätzung rund eine Million Euro kosten. Zurzeit könne man aber nur bis zu 14.000 Euro freigeben. "Wir haben also nach einer temporären Lösung gesucht." Angedacht sei deshalb im südlichen Bereich vor dem Bürgeramt das Aufstellen von einigen Bänken und Pflanzkübeln. Vier bis fünf Parkplätze würden dann allerdings weggefallen. "Ein Hinweis im Vorfeld wäre ja mal ganz nett gewesen", meinte Bezirksbeirat Rüdiger Sehls (Die Linke) dazu. Er befürchte, dass durch die kleine Verbesserung der "notwendige große Umbau nach hinten runterfällt."

Überall gebe es bei solchen Maßnahmen Bürgerbeteiligungen in irgendeiner Form, ergänzte Stadtteilvorsitzender Schmitt. "Nur bei uns nicht. Auch die Anwohner wissen nichts." Das Thema Marktplatz stand auch eigentlich nicht mal auf der Tagesordnung des Bezirksbeirats. Auch das stieß auf Unverständnis. Stadtrat Björn Leuzinger (Die Partei) mischte sich ein. "Und wieso werden wir sogar heute noch nicht genau über die Pläne der Verwaltung für diesen Ort informiert? Die Infos sind doch wohl bekannt", kritisierte er.