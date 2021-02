Heidelberg. (dns/pol/rl) Im Pfaffengrund ist es am Freitag gegen 17.15 Uhr zu einem größeren Feuer im Hinterhaus eines Anwesens in der Straße "Im Schaffner" gekommen. Die drei Personen, die sich in dem Haus aufhielten, konnten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit 80 Mann im Einsatz. Die Straße in dem Wohngebiet wurde für die Löscharbeiten weiträumig abgesperrt. Zunächst brachten die Wehrleute das Feuer unter Kontrolle und verhinderten, dass es auf das Nachbargebäude übergriff. Der Dachstuhl des Anwesens selbst brannte bei dem Brand komplett aus. Die Löscharbeiten endeten erst in die späten Abendstunden.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf rund 400.000 Euro. Da das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist, kamen die Bewohner bei Bekannten unter. Die Kriminaldirektion Heidelberg ermittelt nun die Brandursache.

Update: Samstag, 13. Februar 2021, 2.15 Uhr