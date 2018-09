Von Arndt Krödel

Heidelberg. Wie war das damals in Heidelberg, in den Jahren von 1967 bis 1970, als die Studentenbewegung auch hier Fuß fasste und ihren Höhepunkt erlebte? An welchen konkreten Orten hat sie sich manifestiert und lässt sie sich nachspüren? Dafür interessierten sich an die 40 Teilnehmer, die am gestrigen Tag des offenen Denkmals zu der Stadtführung "Aufbruch 1968" gekommen waren, am Heidelberger Marktplatz begrüßt von Ildiko und Hans-Martin Mumm. Das Ehepaar lebt zwar erst seit 1970 in der Stadt, hat die stürmischen Ereignisse jener Jahre aber gründlich recherchiert und bot so einen zeitgeschichtlich hochinteressanten Spaziergang durch die Straßen und über die Plätze der Altstadt.

Von dort ging es auch zum Marstallcafé, einst ein wichtiger Treffpunkt der Studentenbewegung. Foto: Rothe

Angesichts der Fülle des Stoffs und der Vielzahl an Protagonisten konnte es natürlich nur eine kleine Auswahl sein, getroffen aus subjektiver Sicht, wie Mumm, Stadtrat der Grün-Alternativen Liste, eingangs feststellte. Dass die protestierenden und demonstrierenden Studenten von damals "keine Radaubrüder" waren, hatte seinerzeit der Heidelberger Politgrafiker Klaus Staeck, klargestellt, wie Ildiko Mumm vor dessen Galerie in der Ingrimstraße berichtete, der ersten Station der Führung. Staeck, 1967 bis 1969 Kunsttutor in den studentischen Wohnheimen am Klausenpfad, unterstützte die Ziele der Studentenbewegung - ihm war das "Nicht-Wegducken vor falschen Autoritäten" wichtig. In das Haus in der Dreikönigstraße 10 zog 1974 das Frauenzentrum, nachdem es aus seinem Domizil in der Plöck vertrieben wurde - es war dort schlicht platt gemacht worden. Die Cartoonistin Franziska Becker ging hier ein und aus und traf 1975 an diesem Ort auch Alice Schwarzer: Die Gründung der Zeitschrift "Emma" stand an, in der Becker die Hauscartoonistin werden sollte.

Nächste Stationen waren das Gasthaus zum Mohren in der Unteren Straße und das Mensa-Café im Zeughaus, beides nicht unwichtige Orte für die Heidelberger Aktivisten des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS): In den "Mohren" kehrte man nach Versammlungen ein, im Mensa-Café traf man sich zu Beratungen über Ziele der politischen Arbeit. In der Schiffsgasse 3 in der Nachbarschaft zur Mensa befand sich damals die politische Buchhandlung von Jörg Burkhardt, bevor diese in die Marstallstraße umzog. Hier wurden politisch Interessierte und Engagierte mit einschlägigem Lesestoff versorgt: "Da ging man jeden Tag nach der Mensa hin", erinnert sich Ildiko Mumm.

Dann kurzes Innehalten an der Hauptstraße: Hier liefen die großen Demos ab, beachtet von der Öffentlichkeit der Stadt. Ein Teilnehmer der Führung steuert spontan einen der "Schlachtrufe" von damals bei: "Zundel wir kommen, du hast dich schlecht benommen". Der damalige Oberbürgermeister Reinhold Zundel (SPD) war nicht gerade ein Sympathisant der Studentenbewegung und versuchte, diese durch ein Demoverbot auf der Hauptstraße auszubremsen. Erst später wurde es wieder gelockert. Als der Heidelberger SDS im Juni 1970 verboten wurde, demonstrierten 8000 bis 10.000 Menschen auf der Hauptstraße.

Über die Sandgasse 7, wo der SDS sein Büro hatte, ging es zum ehemaligen "CA", dem selbstverwalteten studentischen Wohnheim "Collegium Academicum" in der Seminarstraße. Heute Sitz der Univerwaltung, war es damals eine Hochburg des SDS und der Studentenbewegung, wie Mumm feststellte. Hier fanden bis zur Räumung durch die Polizei 1978 viele Veranstaltungen statt, die von der Uni nicht mehr gestattet wurden.

Als 1970 der Theologe Rolf Rendtorff zum neuen Rektor gewählt wurde, musste er sich gleich an sehr vielen Fronten einsetzen: Die Querelen um das Sozialistische Patientenkollektiv sind nur ein Beispiel. Rendtorff setzte stets auf Deeskalation. "Ich bewundere das maßlos, wie er das immer durchgehalten hat", meinte Ildiko Mumm am Ende des Spaziergangs durch Heidelbergs jüngere Geschichte.