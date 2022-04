Von Birgit Sommer

Heidelberg. Noch ist Professor Klaus Heeg ein paar Tage in seinem Büro zu finden, doch die Regale sehen bei einem Gespräch Ende März schon ziemlich leer aus. Der Ärztliche Direktor für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene des Universitätsklinikums verabschiedet sich in den Ruhestand und zieht auch weg – in sein neues Domizil bei München. Keine restlichen Forschungsprojekte in Heidelberg, die seiner Überwachung noch bedürften. Sein Blick geht nach vorne. Und sein Nachfolger ist auch schon bestimmt: Professor Alexander Dalpke kommt aus Dresden nach Heidelberg.

Nein, zwei Jahre Corona-Pandemie waren nicht die anstrengendste Zeit für Klaus Heeg im Heidelberger Universitätsklinikum. Dabei ist er der oberste Aufseher über die Hygienemaßnahmen und hat den Krisenstab, die Task Force, etabliert, die überraschende Situationen im Haus schnell in den Griff bekommen soll. Doch komplizierte Sachlagen und arbeitsintensive Forschungsprojekte begleiteten seinen ganzen Berufsweg. Anstrengend sei es immer mal wieder gewesen, findet Heeg.

"Anstrengend", sagt der 66-Jährige, "war nur die erste Phase der Pandemie, als man nicht wusste, wie man sich verhalten sollte und es keine Vorräte an Masken und Schutzkleidung in den Kliniken gab". Einen "Schlamassel" nennt er das, und dieser bescherte den Medizinern extrem lange Arbeitszeiten. Wenn Heeg heute die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie gewichten soll, nennt er nicht nur die Reihe von Medikamenten, die die Ärzte jetzt zur Hand haben, sondern vor allem die Bedeutung des Mund-Nasen-Schutzes. "Mit der Tragepflicht von FFP2-Masken haben wir so gut wie keine Infektionen von Patienten zu Mitarbeitern", sagt Heeg. "Die Ansteckungen passieren in den Pausenräumen."

Eine Maskenpflicht bei der Arbeit am Patienten wird so wohl noch lange beibehalten werden, "vielleicht für immer", meint der Mediziner, und will auch persönlich etwa in Straßenbahn oder U-Bahn keinesfalls darauf verzichten.

Mit Pandemien muss die Welt immer rechnen. Die Mitarbeiter von Klaus Heeg sind so gut wie möglich vorbereitet. Die Schweinegrippe im Jahr 2009 zum Beispiel forderte viele Todesopfer weltweit, doch die Krankheitswelle brach schneller als erwartet. Die Task Force des Klinikums für schnelle Entscheidungen gab es da schon, denn im Jahr 2005, ein Jahr nach Heegs Ankunft in Heidelberg, hatte sich gezeigt, wie wichtig Koordination und richtige Ansprechpartner sind: Einem Patienten war eine Niere transplantiert worden, deren verunglückte Spenderin sich zuvor bei einem Indien-Aufenthalt mit Tollwut infiziert hatte. Der Patient überlebte, weil er als Kind gegen Tollwut geimpft worden war.

Was Corona betrifft, hofft der Infektiologe, dass das Virus durch Mutation möglicherweise zwar infektiöser wird und sich leichter verbreitet, aber weniger schwere Erkrankungen hervorrufen wird. Und vielleicht einfach zu einer Art Erkältungsvirus mutiert. Dass sich die Viren auch bei Geimpften auf der Schleimhaut breitmachen können, zeige, dass der vorhandene Impfstoff keine gute Schleimhaut-Immunität ermögliche. Daran werde noch geforscht. "Wir halten die Ausbreitung des Virus nicht mehr auf, haben aber die Aufgabe, vulnerable Menschen zu schützen", erklärt Heeg. Die Impfung der Senioren und der vorerkrankten Menschen gehört für ihn dazu, die allgemeine Impfpflicht nicht.

Für Mikrobiologie und die Reaktionen des Immunsystems auf bakterielle Substanzen interessierte sich der gebürtige Hanauer seit seinem Medizinstudium in Mainz. Über viele Jahre beschäftigte ihn die wachsende Antibiotika-Resistenz von Bakterien. In den Kliniken werden die Infektionsrisiken immer höher, denn moderne Behandlungen, etwa bei Tumoren, schädigen oft das Immunsystem des Patienten. Multiresistente Keime haben dann leichtes, oft tödliches Spiel. Die vor einigen Jahren im Universitätsklinikum eingerichtete voll automatisierte Laborstraße für Patienten-Screening und mikrobiologische Diagnostik im Klinikum ermöglicht zumindest schnelle Diagnosen. Aber: "Wir müssen neue Wirkprinzipien entdecken und neue Medikamente entwickeln", fordert er, "doch Antibiotika-Forschung braucht viel Zeit und extrem viel Geld."

Über Ulm, die TU München und das Uniklinikum in Marburg kam Klaus Heeg 2004 nach Heidelberg. Die Größe des Institutes und das exzellente wissenschaftliche Umfeld lockten den Mikrobiologen an den Neckar, sagt er heute. Das Gebäude seines Institutes, das aus den Siebzigerjahren stammt, wäre eigentlich jetzt renovierungsbedürftig und hält mit Laboren und Büros nicht mehr den aktuellen Stand der Technik. "Das trifft viele Institute", weiß Heeg und beklagt, dass die Zahl der Studenten und die Aufgaben der Lehre in den vergangenen Jahren enorm gewachsen seien, die Infrastruktur aber auf dem alten Stand geblieben, die Aufgaben nicht gegenfinanziert seien. "Die Finanzierung der Universität sehe ich schon als kritisch an", meint Heeg. Guter Nachwuchs gehe heute eher in die Wirtschaft als an die Universitäten.

Wie es anders geht, hat er in den USA gesehen, wo einer seiner drei Söhne – einer ist Physiker, zwei sind Mediziner – in San Diego soeben Hochzeit feierte: Dort bauten Mäzene riesige Institute, dort gebe es für interessante Forschung eine Menge Geld.

Mit seiner Pensionierung setzt Heeg nun einen Schlussstrich unter seine Arbeit. Es zieht ihn und Ehefrau Ulrike zurück nach Bayern, wo aus der Münchener Zeit Freunde auf die Rückkehr der Heegs warten. Und vor allem die Berge locken. Seit seinen Zeiten in Ulm ist das sein Hobby: irgendwo den Berg hochgehen. "Da freue ich mich drauf." Ob ihm dieser völlige Rückzug aus dem Berufsleben gefallen wird? "Mal schauen, wie gut es funktioniert", sagt Klaus Heeg gelassen.