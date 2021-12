Von Philipp Neumayr, Sarah Hinney, Denis Schnur und Anica Edinger

> 1. Januar: Das Jahr beginnt mit einer denkwürdigen Silvesternacht. Auf der Alten Brücke, wo sich sonst um Mitternacht Hunderte Menschen drängen, stehen nur ein paar Polizisten, die sich freundlich ein frohes neues Jahr wünschen. Die Ausgangssperre zwingt alle anderen, in ihren Häusern zu bleiben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 153, die harten Maßnahmen zeigen jedoch Wirkung und lassen sie allmählich sinken.

> 8. Januar: Die Impfkampagne, an der alle Hoffnungen hängen, läuft schleppend. Rund 600 Spritzen werden in Heidelberg täglich verabreicht. Weil es immer noch nicht genug Impfstoff gibt, sind die Impftermine im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Patrick-Henry-Village (PHV) schnell ausgebucht. Nur wer früh aufsteht, hat eine Chance.

> 12. Januar: Das Land ist im "harten Lockdown" – und der gilt nun auch für die Kommunalpolitik. Die Stadt sagt alle Gremiensitzungen ab. Erst am 10. Februar kommt der Gemeinderat wieder zusammen. Die Inzidenz liegt bei 136,2.

> 14. Januar: Damit auch Menschen ohne Auto bequem zum Impfzentrum in PHV kommen, hat die Stadt eine extra Buslinie eingerichtet. Doch der "Impfbus" ist nicht wirklich gefragt. Als die RNZ vier Stunden an der Haltestelle wartet, steigt nicht ein Passagier ein.

> 16. Januar: Trotz Lockdown finden sich 15 junge Menschen auf dem Marktplatz zusammen, um mit einem "Protestcamp" auf die Lage von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen aufmerksam zu machen. Die Stadt gestattet ihnen jedoch nicht, in ihren Zelten zu übernachten. Die Aktivisten ziehen vors Verwaltungsgericht, müssen sich jedoch geschlagen geben und den Platz jeden Abend räumen. Heidelberg hat mittlerweile 53 Corona-Tote zu beklagen – elf davon allein seit Neujahr.

Marianne Knapp ist die erste, die im Kreispimpfzentrum immunisiert wird. Foto: Rothe

> 22. Januar: Endlich mehr Impfgelegenheiten: Jetzt werden auch im Kreisimpfzentrum (KIZ) im Pfaffengrund Nadeln gesetzt. Die erste Dosis geht an die 100-jährige Marianne Knapp.

> 25. Januar: Für hartnäckige Quarantäne-Brecher hat das Land fünf Zimmer in der Alten Chirurgie eingerichtet. Die Inzidenz sinkt weiter und liegt bei 51,4.

Februar: Fortschritt beim Impfen

> 5. Februar: Es geht voran mit der Impfkampagne. Noch immer bekommen zwar nur Risikogruppen den Piks, aber immerhin sind jetzt die rund 2000 Bewohner sowie das Personal in 15 Pflegeheimen erstgeimpft. Die steigende Immunisierungsquote macht sich auch in den Infektionszahlen bemerkbar. Die Inzidenz ist auf 41,5 gesunken.

> 11. Februar: Mit dem "schmutzigen Donnerstag" startet eine Fastnachtszeit, wie sie die Stadt noch nicht gesehen hat. Statt Rathaussturm und Prunksitzungen gibt es ein Online-Programm. Für die Karnevalisten ist das nicht weniger aufwendig, wie Obernarr Perkeo im Interview berichtet: "Das war die längste Prunksitzung meines Lebens."

> 14. Februar: Zum Valentinstag sinkt die Corona-Inzidenz auf 21,7 – der niedrigste Wert seit über vier Monaten.

> 19. Februar: Erstmals haben die Impfzentren Mühe, ihre Termine loszuwerden – zumindest die mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca. Das Problem ist, dass sich weiterhin nur Angehörige der Prioritätsgruppe 1 immunisieren lassen dürfen – und das sind vor allem Über-80-Jährige. Astra-Zeneca ist bislang jedoch nur für Unter-65-Jährige zugelassen.

März: Die Schnelltests kommen

> 1. März: Die Heidelberger Kinos leuchten im Rahmen einer bundesweiten Aktion. Sie fordern eine Wiederöffnungsperspektive. OB Würzner plädiert für vorsichtige Öffnungen in Handel, Außengastronomie und Kultur. Bewohner sowie Pflegepersonal der 15 Alten- und Pflegeheime sind zweifach geimpft.

> 2. März: Nach zweieinhalb Monaten Lockdown öffnen viele Geschäfte in der Innenstadt wieder ihre Türen – allerdings nur für drei Stunden und nicht für die Kundschaft. Es ist eine symbolische Aktion, um auf die schwierige Lage im Lockdown aufmerksam zu machen.

> 5. März: Der 25. "Heidelberger Frühling" wird abgesagt. Das Musikfestival fällt nun schon zum zweiten Mal in Folge der Pandemie zum Opfer. "Unvorstellbar", wie Intendant Thorsten Schmidt findet. Er spricht von einer "existenziellen Bedrohung" für das Festival.

> 8. März: Der Einzelhandel öffnet. Auch Museen, der Zoo sowie Musik- und Kunstschulen dürfen aufmachen. Der Grund: Eine dauerhaft niedrige Inzidenz von unter 50 in der Stadt.

> 9. März: Erstmals seit September 2020 wird in Heidelberg keine Neuinfektion erfasst.

Ohne Test geht nichts: Schnelltest in einer Arztpraxis. Foto: Rothe

> 15. März: Ab sofort gibt es kostenlose Schnelltests in größerem Stil. Das Unternehmen Aspilos bietet sie in seinen beiden Testzentren in der Eppelheimer Straße und beim Tiergartenbad an. Auch in Apotheken kann man sich testen lassen. OB Würzner spricht sich dafür aus, Außenbewirtschaftung zeitnah zuzulassen.

> 16. März: Der bundesweite Stopp der Astra-Zeneca-Impfungen führt dazu, dass auch im Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund über 2000 Termine ausfallen.

> 19. März: Weil die Inzidenz drei Tage in Folge die 50 überschreitet, gelten schärfere Corona-Regeln. Shoppen geht nur noch mit Termin, das Gleiche gilt für den Museums- und Zoobesuch. Die Musik- und Kunstschulen müssen nach zwei Wochen schon wieder schließen.

> 22. März: Für alle Heidelberger Schülerinnen und Schüler gibt es Selbsttests von der Stadtverwaltung.

> 26. März: Die Testzentren von Aspilos werden überrannt: Auf Tage hinaus gibt es dort keine Termine mehr. Die Rufe nach Lockerungen werden lauter. FDP und SPD plädieren für Öffnungskonzepte für Gastronomie, Handel und Kultur. Auch die Verwaltung zeigt sich offen für Modellversuche, will das weitere Infektionsgeschehen aber zunächst abwarten.

> 29. März: Auf dem Schiff "Alt Heidelberg" eröffnet ein Corona-Schnelltestzentrum. OB Würzner wünscht sich aufgrund des knappen Impfstoffangebots eine Zulassung des russischen Impfstoffs "Sputnik".

April: Tritt auf die Notbremse(n)

> 3. April: Die Heidelberger Testzentren sind gut besucht. Allein auf der "Alt Heidelberg" werden vor dem Osterwochenende 1500 Antigen-Schnelltests durchgeführt – kein einziger davon ist positiv.

> 6. April: Die Hausärzte beginnen, gegen das Coronavirus zu impfen – die ersten beiden Wochen ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer.

> 13. April: Da das Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund eine unerwartet große Lieferung des – wieder zugelassenen – Vakzins von Astra-Zeneca erreicht, gibt es auf einmal 2500 zusätzliche Impftermine.

> 19. April: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erstmals seit dem 16. Januar wieder über die 100er-Marke.

> 23. April: Da die Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt, gilt ab sofort die Corona-"Notbremse" des Landes. Die Heidelberger dürfen ihre Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigem Grund verlassen. Der Einzelhandel schließt, Waren können nur nach Bestellung an der Ladentür gekauft werden. Schließen müssen auch Museen, Galerien und der Zoo.

> 24. April: Die "Notbremse" des Landes ist nur von kurzer Dauer. Da der Bundestag eine bundesweite "Notbremse" beschließt, gelten die strengeren Regeln des Landes nur einen Tag. Nun kann man bis Mitternacht im Freien joggen oder spazieren. Statt "Click & Collect" gilt im Einzelhandel "Click & Meet": Mit Termin und negativem Schnelltest dürfen Kunden wieder ins Geschäft. Auch der Zoo öffnet wieder, nachdem er gerade einmal 24 Stunden geschlossen war.

Shopping ist Anfang Mai nur mit Termin möglich. Foto: Rothe

Mai: Alle mal locker machen

> 1. Mai: Auch die "Notbremse" des Bundes hält nur kurz. Da die Inzidenz in Heidelberg fünf Tage in Folge unter 100 liegt, treten erneut die Regeln in Kraft, die schon vor den "Notbremsen" gegolten hatten: Die Ausgangssperre fällt weg, beim Shopping ist zwar ein Termin, aber kein negativer Test mehr erforderlich. Auch in den Zoo darf man ohne Test. Museen sowie Galerien öffnen wieder.

> 7. Mai: Fast jeder zehnte Heidelberger ist laut einer Statistik des Landessozialministeriums vollständig geimpft.

> 15. Mai: Erstmals gibt es die Impfung außerhalb von Impfzentren oder Arztpraxen: Die Hausärztliche Gemeinschaftspraxis von Blittersdorff verabreicht gemeinsam mit dem Modehaus Niebel Astra-Zeneca-Dosen im Restaurant "Zum Handschuh". Nach 195 Tagen Lockdown darf die Gastronomie wieder öffnen. Da die Inzidenz stabil unter 100 liegt, greift die "Öffnungsstufe 1" des Landes. Hotels etwa dürfen Gäste aufnehmen. Kulturveranstaltungen im Freien für bis zu 100 Zuschauer sind erlaubt. Manchen Einrichtungen geht das alles zu schnell: Freibäder sowie die Innenräume des Schlosses bleiben anfangs dicht. Derweil wachsen die Testkapazitäten. Bis zu 11.500 Menschen können sich täglich testen lassen – auch an ungewöhnlichen Orten wie dem Bordell in der Bahnstadt.

Am ersten Wochenende nach umfassenden Lockerungen ist die Stadt brechend voll. Foto: Rothe

> 20. Mai: Es wird weiter gelockert: Private Treffen sind mit drei Haushalten und maximal zehn Personen erlaubt. Im Einzelhandel darf man ohne Termin und Test einkaufen. Die Testpflicht entfällt für den Zoo, Bibliotheken, Museen und Galerien.

> 22. Mai: Das Thermalbad startet im Corona-Sonderbetrieb in die Saison. Die Besucherzahl ist deutlich begrenzt. Die Altstadt ist am ersten Wochenende nach den Lockerungen so voll wie selten zuvor – auch weil hier aufgrund der niedrigen Inzidenzen deutlich mehr möglich ist als in anderen Städten.

> 29. Mai: Heidelberg rutscht in die "Öffnungsstufe 2". Restaurants und Bars können ihre Gäste bis 22 Uhr bewirten. Kinos, Fitnessstudios und Hallenbäder dürfen öffnen. Freiluftveranstaltungen können mit bis zu 250 Menschen stattfinden. An der Uni sind Präsenz-Vorlesungen für bis zu 100 Studierende möglich.

Juni: Die Kultur erwacht

> 1. Juni: Das Heidelberger Theater ist zurück: Die erste Inszenierung nach dem Lockdown heißt "Bunbury". Inzwischen haben knapp 70.000 Heidelberger (43,4 Prozent) eine erste Impfdosis erhalten.

> 4. Juni: Die Sommerbühne des Karlstorbahnhofs wird aufgebaut. Erstmals seit dem 3. Oktober 2020 ist die Sieben-Tage-Inzidenz einstellig – sie liegt bei 9,9.

> 7. Juni: Bei allem, was im Freien stattfindet, muss kein Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis mehr vorgelegt werden. Restaurants und Kneipen dürfen bis 1 Uhr öffnen.

> 8. Juni: Auch im Juli findet keine Schlossbeleuchtung statt. Marketing-Chef Mathias Schiemer verspricht jedoch: "Wir werden noch wunderschöne Feuerwerke in diesem Jahr sehen."

> 11. Juni: Auf große Public-Viewing-Events müssen Fußballfans zum Start der Europameisterschaft verzichten. Immerhin: Die Stadt erlaubt während des Turniers Außenbewirtschaftung bis 24 Uhr.

> 13. Juni: Das "Sonnendeck" des Theaters auf den Bäderterrassen im Schlossgarten eröffnet.

> 14. Juni: 50.000 Impfdosen sind inzwischen über das KIZ verabreicht worden.

Foto: Rothe

> 17. Juni:Bei einer Impfaktion der Praxis Dr. Jung in der Ebert-Anlage ist der Andrang groß: Die Warteschlange misst zwischenzeitlich mehr als 600 Meter, manche warten über fünf Stunden auf den Piks.

> 19. Juni: Die Schlossfestspiele eröffnen. 250 Gäste sehen im Schlosshof die Operette "Im Weißen Rössl".

> 22. Juni: 81.423 Heidelberger haben ihre erste Impfung erhalten.

Juli: Viel Lust aufs Leben

> 1. Juli: Die Kinos öffnen erstmals im Jahr 2021 die Türen für Besucher.

> 6. Juli: Die Praxis "HNO am Neckar" veranstaltet eine Impfaktion für bis zu 1200 Studierende der Universität. Der Andrang ist groß.

> 9. Juli: Auf drei Bühnen im Stadtgebiet startet das Festival "Lust4Live". Damit will die Stadt lokale Künstler unterstützen und der Bevölkerung nach dem langen Corona-Winter Kultur bieten. Bis 18. Juli schauen etwa 18.500 Menschen den rund 300 Künstlern zu.

August: Aus für das Impfzentrum

> 7. August: 64,1 Prozent der Heidelberger sind mindestens einmal geimpft. Damit liegt die Impfquote über dem Bundesdurchschnitt. Die Inzidenz steigt dennoch langsam wieder an. Sie liegt bei 26,5.

> 16. August: Das Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund schließt. Nun sollen vor allem die Hausärzte die Immunisierung übernehmen.

September: Aufbruchstimmung

> 1. September: Das Deutsch-Amerikanische Institut startet in sein Herbstprogramm: Direktor Jakob Köllhofer zeigt sich optimistisch: "Die Impfung wird uns volle Säle ermöglichen."

> 5. September: Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, die Infektionszahlen steigen deutlich. Die Inzidenz klettert auf 68,7 – so hoch wie zuletzt im Mai.

> 8. September:Das Theater kehrt aus der Sommerpause zurück. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete (3G).

> 16. September: OB Würzner outet sich im RNZ-Interview als Befürworter der Impfpflicht. An die Adresse von Impfgegnern sagt er: "Schalt’s Hirn ein!"

> 18. September: Nach eineinhalb Jahren Pause öffnet der Kult-Club Cave 54 seine Pforten. Feiern fühlt sich fast wieder normal an. Die Betreiber haben Luftfilter im Klinik-Standard eingebaut.

> 22. September: Die Schulglocke am Gymnasium Englisches Institut bleibt für immer aus. Anlass sind die Erfahrungen aus der Corona-Zeit, in der die Schüler zeitversetzt in den Unterricht gingen und sogar pünktlicher waren. Das Land meldet wieder deutlich weniger Corona-Infektionen, die Inzidenz sinkt auf 50,4.

> 25. September: Eigentlich sollte der "Heidelberger Herbst" starten. Doch das größte Volksfest der Stadt wird wie im Vorjahr coronabedingt abgesagt. Als Ersatz soll das Weindorf dienen, das am 8. Oktober auf dem Karlsplatz eröffnet wird.

> 30. September: Jetzt schließt auch das Impfzentrum in Patrick-Henry-Village.

Oktober: Testen wird teuer

> 1. Oktober: Nach langem Hin und Her steht fest: Der Weihnachtsmarkt soll stattfinden – trotz Corona. Wie er aussehen soll, ist noch unklar: "Das ist alles noch etwas schwammig mit den Regeln", so Marketing-Chef Mathias Schiemer.

> 11. Oktober: Schnelltests kosten ab sofort 15 Euro. Die Nachfrage sinkt, viele Testzentren schließen. Einige Betreiber wollen trotzdem weitermachen.

> 18. Oktober: Das Wintersemester startet, 1500 Studierende kommen zur Eröffnungsveranstaltung unter freiem Himmel auf dem Universitätsplatz. Laut Rektor Eitel sollen in den kommenden Wochen und Monaten alle universitären Veranstaltungen in Präsenz stattfinden.

> 27. Oktober: Immer mehr junge Menschen in Heidelberg infizieren sich. Die meisten stecken sich in der Familie an. Die Inzidenz steigt wieder auf über 90 – und wird so schnell nicht wieder sinken.

November: Die Pandemie ist zurück

> 2. November: Die Infektionszahlen steigen, die Nachfrage nach den Booster-Impfungen ebenso. Deshalb gibt es jetzt wieder feste Impfangebote. Als erstes bietet das Landratsamt in seinen Räumen jeden Freitag den Piks an.

> 3. November: Budenzauber mit Bändchen: Die Veranstalter des Weihnachtsmarkts beschließen, auf eine Umzäunung zu verzichten. Stattdessen sollen Armbändchen Geimpfte, Genesene und Getestete ausweisen. Bummeln dürfen aber alle. Nur Speisen und Getränke sollen den Inhabern der Bändchen vorbehalten bleiben.

> 5. November: Die Heidelberger Karnevalsvereine sagen ihre Umzüge ab. Inzwischen infizieren sich wieder mehr ältere Menschen in Heidelberg mit Corona.

> 10. November: Die Pandemie nimmt Fahrt auf: Die Infektionszahlen steigen rasant, die Inzidenz liegt bei 165. Das ist dennoch der mit Abstand niedrigste Wert in ganz Baden-Württemberg.

> 12. November: Der Weihnachtsmarkt kommt: Der Aufbau ist in vollem Gange, Stadt und Veranstalter Heidelberg Marketing rechnen trotz der steigenden Corona-Zahlen nicht mit einer Absage.

> 13. November: Alle wollen die Booster-Impfung: Allgemeinmediziner Albertus Arends berichtet von "grenzwertigen" Zuständen in Praxen. Der Bund übernimmt nach einem Monat Pause wieder die Kosten für Schnelltests.

> 15. November: Die Inzidenz liegt nun auch in Heidelberg klar über 200 – und damit so hoch wie nie zuvor.

> 16. November: Kurz vor dem Auftakt also doch: Der Weihnachtsmarkt wird eingezäunt. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen auf die zentralen Plätze des Weihnachtsmarkts. Die Stadt kündigt die Einrichtung eines Impfzentrums an, um die Praxen zu entlasten. Parallel hat der Rhein-Neckar-Kreis ein weiteres Impfangebot in der Alten Chirurgie geschaffen, der Andrang ist groß.

Der Weihnachtsmarkt zieht anfangs viele Menschen an. Vor den Schnelltestzentren bilden sich mitunter lange Schlangen. Foto: Philipp Rothe

> 18. November: Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet – doch wie lange? Etliche Veranstalter bangen, ob es nicht doch noch zur Absage kommt.

> 24. November: Bund und Land verschärfen die Corona-Regeln. Wer Bus und Bahn fährt oder zur Arbeit geht, braucht einen 3G-Nachweis. Für den Weihnachtsmarkt gilt wie für die meisten Kulturveranstaltungen 2G-plus. Neben Impfung oder Genesung ist ein negativer Test nötig. Das trifft viele Besucher des Budenzaubers unerwartet. Die neuen Regelungen führen zu einem großen Andrang an den Teststationen. Teilweise steht man dort über eine Stunde an.

> 26. November: Der Anfang vom Ende des Weihnachtsmarktes: Die nicht eingezäunten Buden an Bismarckplatz und Anatomieplatz dürfen nicht mehr öffnen. Erst am Vorabend wurden die Betreiber informiert.

> 27. November: Das erste Adventswochenende in Heidelberg läuft für den Einzelhandel durchwachsen.

Aus Stadtbücherei mach Impfstelle: Der Hilde-Domin-Saal in der Poststraße wird Ende November umfunktioniert. Foto: Rothe

> 30. November: Die Stadt eröffnet eine permanente Impfstelle in der Stadtbücherei: 200 Impfungen pro Tag sollen hier durchgeführt werden.

Dezember: Weihnachtsmarkt adieu

> 3. Dezember: Jetzt ist es soweit: Nach gerade einmal zwei Wochen ist der Weihnachtsmarkt schon wieder vorbei. Viele Schausteller sind erleichtert. Gleichzeitig sorgen Unregelmäßigkeiten bei den Corona-Teststationen der Firma "Q" für Ärger. RNZ-Leser erhielten negative Bescheide, obwohl sie ihre Testtermine nicht wahrgenommen hatten.

> 4. Dezember: Im Einzelhandel gilt nun 2G. Heidelberger Schüler wollen die Eisbahn auf dem Karlsplatz retten und sammeln 300 Unterschriften dafür, dass sie nicht mit dem Weihnachtsmarkt zusammen abgebaut wird – mit Erfolg.

> 6. Dezember: Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht ihren absoluten Höchstwert von 342,7. Bei 8170 Heidelbergerinnen und Heidelbergern wurde das Virus mittlerweile nachgewiesen – rund fünf Prozent der Stadtbevölkerung.

Großkontrolle: Polizei und Ordnungsdienst überprüfen 3G-Nachweise im ÖPNV. Foto: Rothe

> 7. Dezember: Großkontrolle in Bussen und Bahnen: Mehr als 100 Polizisten, Fahrkartenkontrolleure und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes überprüfen, ob Fahrgäste geimpft, genesen oder getestet sind.

> 8. Dezember: Sieben Stunden warten für die Spritze: Schon wieder übersteigt die Nachfrage nach Impfungen das Angebot deutlich. Bei einer Impfaktion bei der Praxis "HNO am Neckar" in Neuenheim verkauft ein Mann seinen Platz in der Warteschlange für 200 Euro.

> 9. Dezember: Die Bäume, die den Weihnachtsmarkt dekorierten, werden nicht mehr gebraucht und für eine Spende für die RNZ-Weihnachtsaktion abgegeben. 2000 Euro kommen zusammen.

> 13. Dezember: In den Arztpraxen herrscht Frust, weil nicht genügend Impfstoff geliefert wird. Der Rhein-Neckar-Kreis reaktiviert das Impfzentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) – diesmal mit speziellen Impfkabinen für Kinder. Die Termine sind heiß begehrt.

> 17. Dezember: Die neue Bundesfamilienministerin Anne Spiegel besucht das Impfzentrum in PHV und appelliert an Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen. Das Land meldet zwei weitere Todesfälle. Damit sind insgesamt 77 Menschen in Heidelberg an oder mit einer Infektion verstorben – davon 35 in diesem Jahr.

> 18. Dezember: Theater, Christuskirche und Halle 02 laden zu Impfaktionen. Von langen Schlangen jedoch keine Spur, große Nachfrage herrscht nur beim Impfstoff von Biontech / Pfizer.

> 25. Dezember: Alle Jahre wieder: Weihnachten steht auch in Heidelberg ganz im Zeichen der Pandemie. Viele Gottesdienste fallen aus oder finden digital statt, von großen Familienfesten wird abgeraten. Immerhin sinkt die Inzidenz auf 205.

> 29. Dezember: Fünf Schulklassen in Heidelberg verbringen die Weihnachtsferien in Quarantäne, es gibt inzwischen 45 Omikron-Verdachtsfälle in der Stadt. In der Gastronomie gilt nun eine Sperrstunde ab 22.30 Uhr.

> 31. Dezember: Das Jahr endet, wie es beginnt: Mit einer ungewöhnlichen Silvesternacht. Diesmal dürfen die Menschen zwar vor die Tür, jedoch nur in kleinen Gruppen. Böller sind wie im Vorjahr verboten, ebenso der Alkoholkonsum auf zentralen Plätzen.