Heidelberg. (pne) Eine Woche nach Ende der Sommerferien hat das Coronavirus nun auch eine Heidelberger Schule erreicht. 44 Schülerinnen und Schüler der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) in Rohrbach müssen in Quarantäne, nachdem ein Jugendlicher oder eine Jugendliche der Jahrgangsstufe 9 positiv auf das Virus getestet worden war. Das bestätigte Schulleiter Roland Maier am Montag auf RNZ-Anfrage. Genauere Angaben zur infizierten Person oder dazu, wo diese sich angesteckt haben könnte, macht Maier nicht.

Bei denjenigen, die sich nun in zweiwöchiger Quarantäne befinden, handele es sich ausschließlich um Schüler, so Maier. Lehrer seien nicht betroffen, da von ihnen keiner engen Kontakt zu der infizierten Person hatte. Die 44 Schülerinnen und Schüler, die nun in häusliche Isolation müssen, umfassen die komplette Schulklasse des oder der Infizierten sowie mehrere Kinder und Jugendliche, die zuletzt näher mit der Person zu tun gehabt haben sollen.

Alle 44 müssen sich nun auf Anordnung des Gesundheitsamtes auf das Virus testen lassen. Sie lernen bis zum Ende ihrer Quarantäne im Fernunterricht. Der Schulbetrieb an der IGH, erklärt Maier, solle ansonsten aber im bisherigen Rahmen fortgesetzt werden.

Die Zahl der Corona-Fälle in Heidelberg stieg am Montag um fünf auf 42 aktive Fälle, wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte. Im Kreis gibt es aktuell 124 Infizierte.