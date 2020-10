Heidelberg. (ani) Es gibt einen weiteren Corona-Fall an einer Heidelberger Schule: Am Thadden-Gymnasium wurde ein Kind der siebten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Die gesamte Klasse befindet sich deshalb seit Dienstag in Quarantäne. Betroffen sind insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler. Sie alle wurden am Montag vom Gesundheitsamt informiert.

Schulleiter Martin Döpp betonte auf RNZ-Anfrage, dass vom Ablauf her alles reibungslos geklappt hätte – und lobte insbesondere die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt. Alle betroffenen Kinder würden nun in den nächsten Tagen getestet. Zuletzt hatte es an der Internationalen Gesamtschule, an der Marie-Baum-Schule sowie an der Kepler-Realschule Corona-Fälle unter der Schülerschaft gegeben. Mehrere Klassen mussten in Quarantäne geschickt werden. Mittlerweile ist diese aber an allen Schulen beendet, die Jugendlichen sind wieder zurück in den Schulhäusern.

Und: Neben den betroffenen Schülern wurden keine weiteren positiv auf das Coronavirus getestet. "Das zeigt, dass unsere Konzepte doch funktionieren", erklärte Schulleiterin Jutta Köhler. Auch der Heimunterricht habe im Großen und Ganzen funktioniert. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler am Thadden-Gymnasium werden laut Döpp nun auch fernunterrichtet.