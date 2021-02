Heidelberg. (shy) In der Kindertagesstätte Humboldtstraße des Studierendenwerks gibt es nachweislich eine Infektion mit einer Corona-Mutation. Betroffen ist ein Kind. Um welche Mutation es sich handelt, ist derzeit nicht bekannt. Derzeit befinden sich eine Erzieherin, elf Kinder sowie deren Haushaltsangehörige in Quarantäne. Die Verantwortlichen der Kita hatten nach Bekanntwerden der Infektion schnell reagiert und direkt am Montag alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Schnelltest testen lassen. Bei drei von 29 Tests war das Ergebnis unklar, weshalb die Kita auf Empfehlung des Gesundheitsamtes am Dienstag ganz geschlossen blieb. Glücklicherweise wurde am Dienstag offiziell bestätigt, dass die drei Nachtestungen per PCR-Test ebenfalls negativ waren, weshalb die Kita ab Mittwoch, 24. Februar, – bis auf die sich in Quarantäne befindlichen Kinder der betroffenen Gruppe – wieder geöffnet wird.

Auch in zwei weiteren Heidelberger Kitas befinden sich derzeit zwei Gruppen in Quarantäne, nachdem je eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Betroffen sind die städtische Kindertagesstätte Hüttenbühl sowie der evangelischen Kindergarten in Kirchheim. In beiden Einrichtungen gab es je eine Corona-Infektion.