Heidelberg. (pol/mare) Zu einem Brand auf einer Baustelle im Neuenheimer Feld kam es Am Mittwochnachmittag. Der Polizei zufolge war das Feuer gegen 16 Uhr in einem Bauschuttcontainer in der Kirschnerstraße ausgebrochen. Das brennende Material sorgte für eine weithin sichtbare schwarze Rauchwolke über dem Neuenheimer Feld.

Der Rauch war so dicht, dass er drohte den Verkehr zu beeinträchtigen, weshalb die Kirschnerstraße gesperrt wurde. Um 17.13 Uhr meldete die Polizei, dass der Brand gelöscht sei.

Personen seien nicht verletzt worden, hieß es. Zudem sei unklar, wie hoch der Sachschaden ist, den das Feuer verursacht hat. Auch über die Brandursache selbst ist noch nichts bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord ermitteln.

Update: Mittwoch, 21. April 2021, 17.30 Uhr