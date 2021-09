Heidelberg. (jok) Jährlich treffen sich beim "Bunsen-Cup" Mannschaften der Heidelberger Schulen, um gemeinsam Fußball zu spielen und sich auch über Schulen hinweg kennenzulernen. Wegen der Pandemie musste der Cup jedoch abgesagt werden. Nun soll ein Turnier mit Computerspielen als Ersatz dienen – so der Gedanke hinter den "Heidelberger E-Sport-Tagen 2021", die der Jugendgemeinderat dieses Jahr erstmals veranstaltet.

In den Herbstferien haben Schüler aller weiterführenden Schulen in Heidelberg von Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. November, die Möglichkeit, in verschiedenen Computerspielen gegeneinander anzutreten. An jedem der drei Veranstaltungstage konzentriert sich der Wettkampf im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, auf ein anderes Spiel. Je zwei Schulteams mit fünf Spielern kämpfen dabei um den Sieg. Am Mittwoch dreht sich alles um die Fußballsimulation "Fifa 2022". Am zweiten Tag beschäftigen sich Schüler und Schülerinnen mit dem Strategiespiel "League of Legends". Beendet werden die Stadtschulmeisterschaften mit dem Ego-Shooter-Spiel "Counter Strike". Die Gewinner des Finales holen jeweils den Tagessieg für ihre Schule und werden unter anderem mit Pokal und T-Shirts belohnt. Da die Altersfreigabe der Computerspiele variiert, wird in verschiedenen Altersgruppen gespielt. Neben dem Jugendgemeinderat ist auch der Stadtjugendring Heidelberg und der Verein E-Sport Rhein-Neckar an der Organisation beteiligt. Schirmherr ist Oberbürgermeister Eckart Würzner.

"Willkommen sind Teilnehmer sowohl mit als auch ohne Vorerfahrungen", sagt Paul Goldschmidt vom Jugendgemeinderat. Aus diesem Grund laden die Veranstalter zu einem freiwilligen und kostenfreien Training mit professionellen Spielern im Mannheimer E-Sport-Leistungszentrum vor dem Turnier ein. Für Eltern findet außerdem am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr ein Infoabend statt. Im Haus am Harbigweg können sie selbst die Computerspiele ausprobieren. Außerdem gibt es Vorträge von Medienpädagogen über das Thema E-Sport und darüber, wo die Grenze zwischen harmloser Leidenschaft und gefährlicher Sucht liegt.

Die kostenlosen Anmeldungen laufen direkt über die Schülermitverwaltung der einzelnen Schulen und sind bis Freitag, 8. Oktober, möglich. Insgesamt spielen deutlich weniger Frauen im Alltag und auf professioneller Ebene Computerspiele. "Um diesem strukturellen Problem in der Szene zu begegnen, wollen wir besonders Mädchen dazu ermutigen, an den E-Sport-Tagen teilzunehmen", so Goldschmidt.