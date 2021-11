Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wie viele freischaffende Tänzer und Choreografen gibt es in Heidelberg? Fünf vielleicht? "25", sagt Edan Gorlicki. Seit zwei Jahren hat der 39-jährige Künstler umgesetzt, was ihn längst umtrieb. "Inter-Actions" heißt nicht nur seine Dance Company, deren Mitglieder er immer wieder neu zusammenstellt, sondern die Unternehmung selbst, die Künstlern und deren Publikum in Heidelberg ganz neue Freiheiten bieten will. Ein innovatives Konzept, wie er findet.

In den ehemaligen Räumen von Heidelberger Druckmaschinen in der Kurfürstenanlage 58 hat er als Zwischennutzung bis zum Abriss des Gebäudes ein Studio eingerichtet, das von Tanzkünstlern ganz nach ihren Bedürfnissen mietfrei genutzt werden kann. Es gibt Platz für Proben, Workshops, Diskussionen, keineswegs aber für die Vorstellungen selbst. Da sind alle "Freien" – auch Edan Gorlicki selbst – auf Kooperationspartner angewiesen. Zum Beispiel auf das Mannheimer Eintanzhaus oder auf den Heidelberger Karlstorbahnhof, wo Gorlicki etwa 2018 mit seiner Performance "Sexless Babe" gastierte. Er freut sich sehr auf den Umzug des Kulturhauses im nächsten Jahr, das ihm dann in der Südstadt eine größere Bühne für Veranstaltungen bieten kann.

Edan Gorlicki (links) und der Tänzer Lorenzo Ponteprimo bei Proben zu „Sexless Babe“. Foto: Eyal Pinkas

Der in der israelischen Hafenstadt Haifa geborene Künstler kam 2015 der Liebe wegen aus den Niederlanden an den Neckar. "Ich hab’ mein Herz in Heidelberg gefunden", lacht er. Die ganze Familie seines Ehemannes lebe in Baden-Württemberg. Nanine Linning, damals Tanztheater-Chefin des Heidelberger Theaters, hat den Choreografen, der auch Stücke für andere Tanzcompagnien in Deutschland und den Niederlanden entwickelte, sofort unterstützt, ebenso wie das Choreographische Centrum Heidelberg.

Faszinierender als mit fremden Tänzern zu arbeiten, ist für Edan Gorlicki, eine eigene Gruppe besser kennenzulernen und zu beobachten, was sie will und kann. Noch mehr: Er bezieht das Publikum mit ein. "Wir als Tänzer haben zum Beispiel eine bestimmte Vorstellung, wie man die Eigenschaften männlich und weiblich darstellt." Er übertrug die Aufgabe Laien, die ganz andere Gesten und Bewegungen kreierten. Ist das nicht zu schwierig für sie? "Nein, überhaupt nicht," sagt der Choreograf, der sich auch vor Diskussionen nicht scheut. Schließlich will er mit seinen künstlerischen Aktionen ja auch neues Publikum gewinnen. "Ich liebe die Kombination beider Welten", erklärt Gorlicki.

Seine "Building-Actions"-Bewegungssessions jeden Donnerstag um 19 Uhr führen Interessierte zusammen, denen er oder ein anderer Künstler zeigt, was die Tänzer in der jeweiligen Woche geprobt haben. Dann sind die Teilnehmer gefragt; sie erzählen neue Geschichten. Diese Bewegungsangebote und die Reaktionen darauf zu analysieren – das ist für Gorlicki wie Forschung. Und die Dramaturgin Eva-Maria Steinel findet: "Es ist eine Art Vermittlungsangebot: Die Menschen verstehen, was wir machen, und wir verstehen, was Menschen bewegt. Manche Leute wissen mehr und haben ein ganz anderes Bewegungsrepertoire."

Die "Building-Actions"-Sessions finden jetzt coronakonform statt, für Geimpfte und Genesene sowie mit Abstand und Maske. "Schade für die Teilnehmer," meint Gorlicki, "es beschränkt ihre Möglichkeiten, sich zu bewegen, sich zu entwickeln und eine Gemeinschaft zu werden." Reservieren muss man für diesen Workshop nicht. Gorlicki gibt den Teilnehmern die Freiheit, nur zu kommen, wenn sie wirklich wollen, und nicht, weil sie sich verpflichtet fühlen.

Ein anderes Angebot von "Inter-Actions" sind Studio-Präsentationen. Solange sich eine neue Choreografie im Aufbau befindet, kann das Publikum auf die künstlerische Entwicklung einwirken. Gorlickis aktuelles Projekt befasst sich mit dem Einfluss der Vorfahren, dem Menschen über Generationen hinweg ausgesetzt sind. Premiere dieses dritten Teils von "Molecular Scars" ("Un-Fold") soll im April im Mannheimer Eintanzhaus sein. Am 16. Dezember um 20 Uhr ist der Termin für die Präsentation im Studio angesetzt – wenn es die Pandemie erlaubt. Eine Diskussion mit einem Experten für Epigenetik als zusätzlichen Informationsabend konnte Gorlicki aufgrund der Pandemie nicht umsetzen.

Edan Gorlicki will den Künstlern Freiheit schenken. Wer das Studio nutzt, bekommt keine Vorschriften. "Wir erlauben jedem, in seinem eigenen Timing zu arbeiten." Freiheit, das ist überhaupt sein großer Anspruch. Leben und leben lassen, dieses Motto hat er für sein Engagement in Heidelberg verändert zu: "Leben und helfen zu leben". So, dass ein Überleben in der Pandemie und überhaupt für Künstler möglich ist. In der Stadt sieht er auch noch viele Möglichkeiten für eine kulturelle Gemeinschaft. "Es gibt hier extrem talentierte Künstler, aber es gibt nicht genug Sichtbarkeit." Das sind für ihn nicht nur Tänzer. Dazu gehören etwa auch Bewegungsforscher, Physical Theatre, Break-Dance oder die Tanztherapie-Szene.

Mithilfe der Förderung durch die Stadt Heidelberg sowie Land und Bund hat der Choreograf in der Kurfürstenanlage Räume verbindlich anmieten und eine ganz besondere Einrichtung schaffen können. Jetzt begibt er sich auf die Suche nach dem nächsten festen Platz für sein Studio. Oder der nächsten Möglichkeit zur Zwischennutzung.