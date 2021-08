Von Denis Schnur

Heidelberg. Weil sie vor einem Jahr bei einer Protestaktion gegen den Baustoff-Konzern auf das Vordach der Heidelberg-Cement-Zentrale geklettert waren, müssen vier Klima-Aktivisten zwischen 300 und 750 Euro an soziale Einrichtungen zahlen. Außerdem gaben die Studenten, die sich im Bündnis "Wurzeln im Beton" engagieren, eine Erklärung ab, in der sie zugeben, dass ihr Protest Grenzen überschritten habe. Gegen diese Auflagen stellte das Amtsgericht Heidelberg am Montagmorgen ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs gegen die Männer ein.

Die vier Studenten, die im Raum Stuttgart-Tübingen leben, waren am 7. August 2020 nach Heidelberg gekommen, um gemeinsam mit anderen bei der Jahreshauptversammlung von Heidelberg-Cement zu protestieren, weil das Unternehmen massiv zum Klimawandel beitrage. Knapp 20 Menschen blockierten bei der Aktion zeitweise den Eingang zur Konzernzentrale in Neuenheim. Fünf davon – darunter die vier Beschuldigten – stiegen auf eines der Vordächer, ließen ein Banner herab und harrten dort etwa fünfeinhalb Stunden aus. Nach einer Durchsage der Polizei kletterten sie freiwillig und friedlich wieder herunter. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen gemeinschaftlichen Hausfriedensbruch vor. Dafür hatten sie jeweils einen Strafbefehl über 1500 Euro erhalten. Da die vier Männer diesen nicht akzeptierten, kam es zum Prozess.

Diesen wollen die Aktivisten nutzen, um für ihr Anliegen zu werben. Noch am Vortag schrieb das Bündnis bei Twitter: "Morgen werden wir zeigen, dass der Kampf für Klimagerechtigkeit legitim und notwendig ist!" Entsprechend betonte einer der Beschuldigten zu Beginn, dass "die Vier vom Dach", wie sie sich selbst nennen, als weiße, deutsche Männer privilegiert seien und die "moralische Verpflichtung" hätten, gegen diese Privilegien anzukämpfen. "Das heißt auch gegen den Klimawandel zu kämpfen – denn dieser verschärft die Ungleichheiten."

Doch Richterin Silke Krohe betonte sofort, dass sie sich auf die Debatte nicht einlasse: "Es geht hier nicht um Politik." Die Beschuldigten hätten selbstverständlich das Recht, ihre Meinung zu äußern – aber nur innerhalb der Regeln: "Es geht um die Frage, ob Sie auf dem Dach waren. Denn das dürfen Sie einfach nicht. Bestimmte Rechte anderer dürfen nicht verletzt werden." Für Krohe stand zudem außer Frage, dass das Vordach zum Haus gehört – und damit zum befriedeten Bereich.

So sah es auch die Staatsanwaltschaft. "Sie mussten ein Hindernis überwinden, um hochzukommen. Sie hatten extra eine Leiter mitgebracht", so der Vertreter der Anklagebehörde. "Meines Erachtens ist das strafbar." Für die anderen Aktivisten, die sich lediglich im Eingangsbereich des Gebäudes aufhielten, gelte das dagegen nicht. Schließlich sei das Firmengelände öffentlich zugänglich. Jedoch betonten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Richterin, dass Sie bereit wären, das Verfahren gegen Auflagen einzustellen. "Was Sie getan haben, ist auch nicht so dramatisch, dass man mit dem Holzhammer draufhauen muss", sagte Krohe.

Die Beschuldigten willigten schließlich ein, je 30 Tagessätze an eine soziale Einrichtung zu zahlen. Weil sie allesamt geringe Einkommen haben, belaufen sich die Summen auf 300 bis 750 Euro. Außerdem verlas einer der Männer stellvertretend eine kurze Erklärung, in der er eingesteht, dass die Aktion eine Grenze überschritten habe. Er betonte aber auch: "Wir waren auf dem Dach, um ein Banner anzubringen. Uns ging es nie darum, den Hausfrieden zu stören und wir waren in keinster Weise feindselig gegenüber den Mitarbeitenden."

Update: Montag, 9. August 2021, 13.10 Uhr

Vier Klima-Aktivisten müssen vor Gericht

Heidelberg. (dns) Vor genau einem Jahr protestierten Klimaschutz-Organisationen bei der Jahreshauptversammlung von Heidelberg Cement an deren Zentrale in Neuenheim, weil der Konzern aus ihrer Sicht massiv zum Klimawandel beitrage. Für vier junge Aktivisten hat dieser Protest nun ein juristisches Nachspiel: Am Montag müssen sie sich vor dem Heidelberger Amtsgericht wegen Hausfriedensbruchs verantworten, da sie auf das Vordach der Firmenzentrale geklettert waren.

Zwar hatten sie nach Aufforderung durch die Polizei die Aktion freiwillig und friedlich beendet, angezeigt wurden sie aber dennoch. Per Strafbefehl wurden die Heranwachsenden im Frühjahr jeweils zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Da sie das jedoch nicht akzeptierten, kommt es nun zum Prozess.

"Es steht in keinem Vergleich: Heidelberg Cement zerstört jahrelang Menschen, das Klima und den Planeten. Nun sollen wir, die sich gegen dieses Unrecht zur Wehr setzen, dafür verurteilt werden", sagt einer der Beschuldigten laut einer Pressemitteilung. Aus Solidarität mit den Aktivisten demonstriert das Bündnis "Cem-End" am Montag um 16 Uhr gemeinsam mit anderen Klimaschutzgruppen vorm Justizgebäude, Kurfürsten-Anlage 15, zum Hauptsitz von Heidelberg Cement in Neuenheim.