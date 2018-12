Heidelberg. (rnz) Was passiert mit dem Providenzgarten in der Altstadt? Diese Frage beschäftigte in den letzten Monaten die Evangelische Kirche als Besitzer des Grundstücks und die Lokalpolitik.

Die CDU-Fraktion beantragt jetzt "die Erstellung eines inhaltlichen und finanziellen Konzepts zur Erhaltung des Providenzgartens als öffentlich nutzbare Grünfläche", wie es in einer Pressemitteilung heißt. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats soll laut CDU darüber beraten werden.

Der von der CDU initiierte Bürgerdialog habe ergeben, dass in der Bürgerschaft ein sehr großes öffentliches Interesse an der Erhaltung des Gartens bestehe. Deshalb müsse man nun im Dialog zwischen Kirche, Stadt und Bürgern ein Konzept entwickeln, "bei dem die Interessen der Stadtkirche an einem neuen Gemeindehaus und das Interesse der Bürger an der Erhaltung des Providenzgartens auf einen Nenner gebracht werden", so CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Gradel.