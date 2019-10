Heidelberg. (RNZ) Seit dem 9. September ist der Lange Anger in der Bahnstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Grund: Die Schüler sollen sicher in die Schule und wieder zurück kommen. Das will die CDU nun ändern. Vor der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 17. Oktober fordert sie, die Sperrung der Straße zurückzunehmen - und stattdessen eine Ampel einzurichten.

"Die Maßnahme ist verkehrlich nicht angezeigt und führt zu einer unerwünschten Teilung der Bahnstadt", so die Erklärung der Fraktion. Der Straßenüberweg in Höhe Gadamerplatz sei bereits sicher, die Straße gut einsehbar und der Überweg durch eine Ampelanlage gesichert. Zudem bestehe eine Geschwindigkeitsbegrenzungsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. "Eine ,Rennstrecke’ oder das massenhafte Ignorieren der Ampelschaltung ist derzeit nicht erkennbar." Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen am Czernyring sei zudem davon auszugehen, dass kein Durchgangsverkehr mehr durch die Bahnstadt fahren werde.

Die Sperrung trägt der CDU zufolge generell nicht zur erhofften Sicherheit bei. "Anstatt den Verkehr wie bisher an nur einer Seite an der Schule vorbei zu leiten, wird dieser durch die Sperrung nach Öffnung der Grünen Meile zukünftig an drei Seiten um die Schule geleitet." Kinder würden nach Fertigstellung der restlichen Bauvorhaben aus allen vier Himmelsrichtungen kommen. "Der Schulweg wird dadurch also eher unsicherer."

Die Sperrung der Straße schränke darüber hinaus die Lebensqualität der Anwohner unangemessen stark ein, so heißt es in der Erklärung der CDU-Gemeinderäte weiter. Da eine Ausweichroute nicht zur Verfügung stehe, würden mehr Umwege gefahren, wodurch es zu verstärkten Belastungen von Umwelt und Verkehr komme. "Die westliche Bahnstadt wird durch die Sperrung infrastrukturell abgehängt."