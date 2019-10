Von Fritz Quoos

Heidelberg. Der Fall der Mauer vor 30 Jahren, die Ereignisse der Wendezeit und die deutsche Wiedervereinigung im Jahr darauf bestimmten die Reden zum Tag der Einheit beim gestrigen traditionellen Fest der Heidelberger CDU auf dem Kornmarkt. Zwischen "Feuerspieß", Kürbissuppe und selbstgebackenem Kuchen sowie heiteren Klängen der ZKG-Kapelle feierten der CDU-Kreisvorsitzende Alexander Föhr, der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers und der Europaabgeordnete Daniel Caspary den 3. Oktober als den größten Tag in der Geschichte Deutschlands. Gleichzeitig galt besonderer Dank den Förderern der Einheit in Ost und West und eine Absage an alle Kräfte, die hierzulande und in Europa neue Gräben aufreißen.

Unter lebhaftem Beifall zahlreicher Besucher, unter die sich auch Touristen mischten, warnte Daniel Caspary davor, in Deutschland wieder Mauern aufzubauen, etwa in der Klimaschutzdebatte zwischen Stadt und Land, zwischen Einheimischen und Flüchtlingen, zwischen Menschen in Ost und West. Keinen Grund sieht er auch für eine Nostalgie in der ehemaligen DDR mit ihrem "menschenverachtenden Unrechtsregime".

Doch nicht nur den Menschen im Osten, die für ihre Freiheit auf die Straße gingen, sei die Wiedervereinigung zu verdanken. Sie sei nur möglich gewesen, weil es die europäische Vereinigung gab. Von daher sieht er Deutschland auch künftig in besonderer Verantwortung für seine Rolle in Europa, das sich besonderen Herausforderungen stellen müsse wie etwa dem Wettbewerb der Wirtschaftssysteme unter dem Ansturm Chinas. Caspary ist überzeugt davon, dass das Modell der europäischen und demokratischen Lebensweise nur erhalten werden kann, wenn das im europäischen Verbund geschafft wird.

Zuvor hatte der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers in einer leidenschaftlichen Rede an die wichtigsten Ereignisse der Wendezeit erinnert und den Fall der Mauer vor 30 Jahren als "Glücksfall in der Geschichte" gewürdigt. Neben der Hilfe aus Ungarn und Prag rühmte er auch Politiker wie Gorbatschow, dem er als Dank für sein Engagement für die Wiedervereinigung am 5. November bei einer Begegnung in Moskau ein Stück der Berliner Mauer überreichen will. Auch Lamers sieht Deutschland jetzt vor großen Herausforderungen. "Wir müssen alles tun, um ein starkes Europa zu schaffen", rief er in die Runde.

Hoch erfreut über das stimmungsvolle Fest und die vielen Besucher hatte sich zu Beginn der CDU-Kreisvorsitzende Alexander Föhr gezeigt. Föhr hat die Wendezeit noch als Kind als eine "unheimlich spannende Geschichte" erlebt, doch haben ihn die Eindrücke später auch in die Politik geführt, wie er verriet. Auch angesichts kritischer Diskussionen gehe es heute darum, "gemeinsam nach vorne zu schauen".

Wie immer bei dem traditionellen Fest der Einheit wurde am Ende der Kundgebung das Deutschlandlied angestimmt, dem viele noch das Badnerlied folgen ließen.