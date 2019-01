Heidelberg. (dpa-lsw) Der CDU-Politiker Karl Lamers will mit einer neuen Stiftung junge Menschen auszeichnen, die sich um Frieden und Freiheit verdient gemacht haben. In den kommenden zehn Jahren stellt Lamers dafür 60.000 Euro Preisgeld bereit. Schüler, Studierende, junge Wissenschaftler und Journalisten können sich künftig um den mit jährlich 6000 Euro dotierten Preis bewerben.

Lamers teilte weiter mit, vor allem junge Leute aus seinem Wahlkreis Heidelberg/Weinheim, aus Litauen und der Parlamentarischen Versammlung der NATO sollten davon profitieren. Sie können jeweils 2000 Euro für ihr Engagement erhalten. Der seit 1994 dem Bundestag angehörende CDU-Abgeordnete ist Mitglied des Verteidigungsausschusses und der Parlamentarischen Versammlung der NATO.

Der CDU-Politiker betonte: "In einer Zeit, in der jetzt schon die dritte Generation aufwächst, die keinen Krieg erleben musste, erscheint es mir besonders wichtig, Menschen bereits in jungen Jahren zu vermitteln, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sind."